Rodner Figueroa regresa para presentar su vida en pareja (VIDEO)

Rodner Figueroa regresó a los medios de comunicación, aunque no fue en televisión, sino a través de su propio canal de Youtube para mostrar su lado más íntimo y personal junto a su pareja.

Después de haber salido de Univisión hace casi dos años, por el comentario polémico sobre Michele Obama, el periodista venezolano por fin reveló la sorpresa que le tenía preparada a sus fans.

“Este video que está aquí es solo una pequeña ventana de lo quiero compartir com ustedes. Muchos, y por mucho tiempo, me pidieron a través de mis redes sociales que lanzara mi canal de YouTube. Yo los he escuchado y finalmente esta semana lo estreno con mi primera historia”, escribió el “fashionista”.

Y agregó, “quise que esta historia fuera íntima y personal, mostrándome tal y como soy. Por esa razón decide abrir la puerta de mi casa y darles un tour de mi hogar. Invitarlos junto a Ernesto a que conozcan donde vivimos, mostrarles nuestra casa y enseñarles los detalles que convierten esa casa en hogar”.

En su primer video se puede ver junto a Ernesto Mathies, quien es decorador de interiores y quien estuvo a cargo de decorar su casa de Miami.

En las imágenes el conductor bromea con su pareja y dice que ninguno de los dos cocinan, y tienen una señora que los ayuda con esa parte de la familia. Además mostró un gran clóset el cual comparten.