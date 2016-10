Rodner Figueroa pide ayuda por esta razón (FOTOS)

¿Por qué Rodner Figueroa pide ayuda? El ex conductor de Univisión ha recurrido a sus amigos famosos para continuar con sus planes altruistas.

Y es que después de su abrupta salida de la televisora hispana, donde el venezolano hizo unos comentarios desafortunados sobre Michelle Obama, Rodner está decidido en dejar atrás esa mala experiencia.

Desde esa ocasión el presentador ha utilizado toda su energía en una buena causa, en su fundación I Love Venezuela Foundation.

Por esta razón en sus redes sociales aparecen algunos famosos como Iván Sánchez, Luis Fonsi, Ariadna Gutiérrez, Ismael Cala, Cristian de la Fuente, Karla Martínez, David Bisbal, Raúl de Molina, entre otros con sus manos en forma de corazón y animando a la gente a que den repost, “Amigas de Venezuela!!! @ivansanchezz hace su corazón #iheartve2016 para @ilovevenezuelafoundation y su gala benéfica 2016. Si quieres ayudarnos haz repost en tus redes!!! ????????❤️️ #ilovevenezuelafoundation”, escribió en una foto donde aparece el actor español Iván Sánchez.

El fashionista tendrá un evento el próximo 15 de octubre en Miami, donde cantará David Bisbal y donde tienen el objetivo de ayudar a la gente de Venezuela, informó El Diario de NY.

En una entrevista con la revista People, Rodner Figueroa dijo que este proyecto se ha convertido en su “motor de vida” desde que fue despedido de Univisión.

“El ver cómo un grupo de venezolanos desinteresados, que aman su país, nos juntamos para hacer las cosas bien por nuestro país, y las cosas salieron y salieron bien. Hoy tengo las emociones a flor de piel, he estado tratando de no llorar porque ha sido muchísimo trabajo y no quiero llorar porque es un día de alegría, pero me llena de muchísima satisfacción”, dijo en aquella ocasión.

La belleza colombiana solidaria con @ilovevenezuelafoundation ????????❤️ @gutierrezary se une a la camapaña#iheartve2016 de la gala benéfica de #ilovevenezuelafoundation Una foto publicada por rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 9 de Oct de 2016 a la(s) 5:14 PDT

Gracias a @iamdelafuente por ser solidario con @ilovevenezuelafoundation desde el primer día!!! Aquí está su corazón para la campaña #iheartve2016 de nuestra gala benéfica de este año!!! Si quieres ayudar, dale repost!!! #ilovenezuelafoundation Una foto publicada por rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 6 de Oct de 2016 a la(s) 7:06 PDT

@ismaelcala apoya a @ilovevenezuelafoundation y se suma a la campaña #iheartve2016 ¿Quieres ayudar a nuestra fundación? Dale repost y comparte esta foto en tus redes #ilovevenezuelafoundation ????????????????❤️ Una foto publicada por rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 28 de Sep de 2016 a la(s) 5:46 PDT

@karlamartineztv se suma a la campaña #iheartve2016 de @ilovevenezuelafoundation a beneficio de @fncancer @hogarbambi y @construfuturos #ilovevenezuelafoundation ???????? ????????❤️ Una foto publicada por rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 25 de Sep de 2016 a la(s) 2:33 PDT

@rauldemolina se suma a la campaña#iheartve2016 de @ilovevenezuelafoundation Para la gala benéfica por los niños con cáncer, los niños abandonados y las jóvenes adolescentes embarazadas de @fncancer @hogarbambi y @construfuturos respectivamente!!! ¿Quieres ayudarnos? Respostéalo!!! #ilovevenezuelafoundation Una foto publicada por rodnerfigueroa (@rodnerfigueroa) el 22 de Sep de 2016 a la(s) 5:22 PDT