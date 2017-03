Rodner Figueroa es captado por paparazzis y toma esta decisión (VIDEO)

Después de que el presentador venezolano y su pareja Ernesto Mathies fueron captados por paparazzis disfrutando de un espectacular día de sol, playa y arena en su visita a la paradisiaca isla de St. Barts en el caribe, el exconductor de Univisión tomó la decisión de ponerse a dieta.

Y es que el venezolano fue fotografiado luciendo un diminuto traje de baño donde dejaba ver unos kilos de más, por lo que Rodner escribió en sus redes sociales: “Tengo que enseriarme con la dieta y el ejercicio!!!¿no creen?”.

Y también agregó: “Se me está notando la buena vida!!! A ponerse de nuevo a dieta y duro con los ejercicios”.





A pesar de todo, Figueroa recibió el apoyo de sus fans quienes no le dieron importancia al tema: “Y qué? Eso No le quita su Humildad, su calidad Humana ni su Don de gente …… Es mucho más decente que muchos llamados straight. Dios te Bendiga Rodner”, “Rodner tú échale ganas, no hagas caso gente chismosa. Tú sé como quieras ser, y para delante mientras seas feliz que el mundo ruede te queeremos Rodner eres guapo”.

Por otra parte el conductor asistió a la gala de la revista Glamour y ahí fue abordado por el programa de Suelta la Sopa y contó un poco de lo que ha hecho desde que fue despedido de Univisión.

“Se están negociando varias cosas, y muy pronto voy a regresar a trabajar, tengo ganas de estar en concto con el público, pero cuando has sido dueño de tu propio tiempo, y volver a entrar a la rutina, es un compromiso”.