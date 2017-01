Roberto Tapia es acusado de abuso a una menor

El cantante Roberto Tapia enfrenta una grave acusación, ya que se asegura que existe una demanda en su contra por haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad en México, informó People en Español.

A través de Primer Impacto (Univisión) se reveló la complicada acusación en contra del intérprete de 35 años nacido en San Diego, California.

Según se informó, hace un año, el cantante habría tenido contacto sexual con una adolescente, quien en ese momento tan solo tendría 15 años de edad.

Afirman que la denuncia se habría hecho ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, México, en donde la jovencita estaría entregando sus declaraciones ante las autoridades sobre el presunto escándalo sexual.

Cabe destacar que aunque no se reveló la identidad de la implicada, sí se agregó que el equipo de representantes de Tapia no tenía conocimiento de la situación, por lo cual no añadieron ninguna información adicional.

Mientras que el cantante tampoco se ha pronunciado al respecto y lass publicaciones más recientes en sus perfiles de redes sociales lo muestran muy agradecido y feliz por un inicio de año en medio de mucho trabajo.

La presunta víctima, habló a los micrófonos de LMSHOW y señaló haber sido objeto de los deseos del cantante. “Roberto Tapia se aprovechó sexualmente de mí”, expresó en su declaración al portal.

“Me subí a la camioneta, salimos de ese lugar, entramos al estacionamiento de unos departamentos, bajó a los hombres que le estaban cuidando, me preguntó que sí tenía miedo, le dije que sí tenía miedo”, dijo al medio.

Al darse a conocer la noticia sus fans lo apoyaron: “sólo quiero decirte que le pediré a Dios que todo salga bien,en este problema en que te han metido”, “Yo conozco a Roberto Tapia, soy su fan y lo eh seguido a muchas partes y todo el tiempo lo he visto con respeto, y he visto cómo chavas se le tiran”, “Mi corazon #robertotapia contigo hasta el final”, “ud ganara el caso , esa plebe solo quiere billetes, Dios tw va a favorecer”, “la chamaca solo quiere llamar la atención y tu dinero, estás en nuestras oraciones”, “estamos contigo en las buenas y en las malas, Dios quiera y salgas pronto de esta situación y que todo se solucione”, “contigo en las buenas y en las malas,dios quiera salgas pronto de esta situación y todo se aclare”.

Gracias a toda la gente que nos acompañó en el casino morongo . Empezamos bien el año ????????????????????????????????????espero seguir contando con su apoyo ????????❤️????????????????‍♂️ Una foto publicada por Roberto Tapia (@robertotapia) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 7:55 PST