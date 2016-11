Después de un año de relación con el artista de origen sirio, Jwan Yosef, el cantante Ricky Martin reveló en el show de Ellen Degeneres que se casa.

El cantante puertorriqueño contó su divertida anéctoda cuando le pidió la mano a su pareja.

“Nos comprometimos. Yo estaba sudando. Estaba nervioso. Me puse de rodillas. Y saqué esta pequeña caja de metal. La tenía (la sortija) en una bolsita de terciopelo. En vez de preguntarle ‘¿Te casarías conmigo?’, le dije: ‘Tengo algo para ti’. ¡Mal! ‘Quiero pasar mi vida contigo’. Y él me dijo: ‘¿Cuál es la pregunta? ¿Te casarías comigo?’. Le dije: ‘Eso es’”.

El intérprete describió este recuerdo como “hermoso”. Sin embargo, confesó que le tomó como 30 minutos para darse cuenta que Yosef había aceptado su romántica propuesta. También relató durante la entrevista cómo el destino y el arte lo unió con Yosef.

“Es un artista conceptual, y yo colecciono arte. Había empezado a mirar por ahí para comprar algunas obras y vi su trabajo y me volví loco porque me encanta lo que hace. Es muy original. Y ahí fue cuando me puse en contacto con él”, detalló.

