Revelan supuestas últimas palabras de Juan Gabriel (VIDEO)

Según el estilista de Juan Gabriel, el cantante presentía su muerte. Y es que asegura tener en su poder un correo electrónico que le envió el “Divo de Juárez”, poco antes de morir.

Luis Murrieta reveló en entrevista con Telemundo el contenido del mensaje: “Gracias mi Luis… No estoy bien de salud, pero necesito solo tiempo, es difícil. No moriré soy Juan Gabriel. Te veo el martes a mediodía para ya sabes, por agradecimiento por ser el gran amigo incondicional… Te ayudaré a tu sueño, te completaré para que te ayudas al local que siempre has soñado… Te quiero, Alberto”.

Además confirmó que la última pareja sentimental de “Juanga” fue Efraín Isaac Martínez, un miembro del staff.