Revelan quién tiene las fotos de los restos de Jenni Rivera (VIDEOS)

Esta semana, los integrantes de la familia de Jenni Rivera admitieron que sí tomaron algunas fotografías del cuerpo desmembrado de la cantante, sin embargo para ellos fue una buena decisión, ya que fue el único método que encontraron para asegurarse de su muerte.

A través de Youtube, la familia dio una entrevista y comparitó el video que lleva como título “Hablando Claro, Familia Rivera Parte 1”.

Los integrantes hablaron a las críticas realizadas por uno de los hermanos, el cantante, Lupillo Rivera, quien señaló como una verdadera falta de respeto el tomar esas imágenes.

Sin embargo la familia señaló que querían tener la certeza de que cada pie y cada brazo pertenecían a La Diva de la Banda.

“Por una instrucción de mi madre, yo tomé las fotos y videos, pero sólo una ocasión, por mandato, era para mandárselo a ellos”, aseguró Gustavo Rivera, uno de los hermanos de Jenni.

“Yo fui el que tomó las fotos, soy el único que grabó un video, soy el único que los tiene y quien único puede usarlos. Hasta el día de hoy, he tenido problemas económicos, pero nunca, ni una sola vez, he dicho ‘voy a vender algo de esto’ para sacar dinero. Y podría hacerlo, pero eso no es mío, esto le pertenece a ellos”, explicó Gustavo Rivera, señalando a los hijos de Jenni Rivera.

Además Rosie Rivera agregó: “Creíamos que Jenni estaba viva, estábamos buscando evidencia de un secuestro” y reiteró que tanto su madre Rosa Saavedra como ella le pidieron evidencias.”Nosotros creíamos que Jenni estaba viva. Estábamos buscando evidencia de un secuestro. El (Gustavo) no estaba pensando ‘oh, voy a encontrar los pedazos del cuerpo para publicarlo (en internet)’. Estaba pensando ‘qué tal si encuentro una pista'”, explicó.

“Gracias a este hombre, gracias y solamente a él y a Juan, sabemos 100% que era Jenni, porque las pruebas de ADN pueden fallar. Este hombre (Gustavo) con sus ojos tuvo que identificar partes del cuerpo de su hermana”, añadió Rosie Rivera.

Como se recordará Lupillo Rivera, otro de los hermanos no pudo ocultar su enojo hace unas semanas, porque fue precisamente él, quien se encargó de transportar los restos de su hermana desde la ciudad de Monterrey hasta Los Ángeles, California.

En ese viaje fue cuando los hermanos aprovecharon para tomar las fotos del escándalo.

“Cuando los restos de Jenni llegarón a Los Ángeles, ya en Estados Unidos, hicieron algo que no se debía haber hecho”, declaró Lupillo.

En una entrevista realizada en el programa Sal y Pimienta sobre que fue lo que hizo la familia, Lupillo no dio muchos detalles, no quiso abrir más heridas para su familia.

El cantante se encuentra muy dolido, está seguro que ese ataúd se abrió por ambición.

“Ambición, esa es la verdad, todo fue por ambición. Y más adelante van a hacer algo con eso”.

Ni Rosie Rivera ni los otros dos hermanos de la Diva de la Banda presentes en la entrevista (Gustavo y Juan) mencionaron a Lupillo Rivera como parte del proceso.