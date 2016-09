Revelan hijos de ‘La Bodoquito’ que quería morir

El sobrepeso de María Dolores Salomón, mejor conocida como “La Bodoquito”, fue el rasgo que la distinguió en su carrera artística, pero también fue la causa de muchos problemas de salud y, eventualmente, de su muerte, comentó la hija de la actriz. También su hija dijo que ella deseaba morir antes que su esposo quien padecía cáncer.

Y es que sin duda, el más afectado era su viudo. “Está muy mal, no puede hablar. Trae una traqueostomía, tiene que comer por sonda y le diagnosticaron cáncer. Mi mamá no quiso aguantar eso.

“Hace dos semanas me dijo: ‘No te preocupes por mí, preocúpate por tu papá, que yo me voy a ir antes’. Ya no sabes ni por dónde ver. Llevaban 47 años de casados y le pedimos mucho a Dios que no se lo lleve”.

Su hija comentó que su obesidad le dio éxito pero también la llevó a la muerte: “Con muy pocos elementos llegó a ser ‘Bodoquito’. Tal vez su error más grande fue su obesidad, pero le funcionó al principio de su carrera. Así como la hizo, la deshizo”, reflexionó Gabriela Salomón.

La actriz falleció el jueves, a los 63 años, en un hospital privado, no en uno público, como se manejó en los primeros informes de su deceso.

Durante mucho tiempo, una afección cardiaca le reportó varias complicaciones a su salud. Por eso, su muerte no sorprendió a su familia, compuesta por Rafael González, su esposo, y Rafael Salomón, hermano de Gabriela.

“No estaba sentenciada, pero sí sabíamos de su problema. No era candidata para una operación a corazón abierto, tenía estenosis aórtica; es decir, una rama de su corazón no le funcionaba, por lo tanto, la circulación era corta.

“Empezó a retener líquidos, a generar agua… y, pues sí, se fue muy joven. No sufrió, se fue tranquila y yo la entregué a Dios. Ella me dio la vida y yo la guié a la vida eterna. Estaban todos afuera, sólo yo adentro con ella”, recordó su hija.

El funeral se realizó ayer en un velatorio de la Colonia San Rafael, pero la cremación sería en el Panteón Español, pues las dimensiones de los hornos de la funeraria no eran suficientes para “La Bodoquito”.

“Aquí no se pudo cremar porque los hornos no tienen la capacidad para su volumen. En todas partes tuvimos ese problema, por eso nos vamos al panteón”, explicó Salomón.

Rafael Acosta “Juanito”, Lilí Brillanti, Wanda Seux y Jorge Ortín, hijo del finado Polo Ortín, la despidieron.

Dan adiós a ‘Bodoquito’

Familiares, amigos y seguidores dieron el último adiós a la actriz Dolores Salomón “La Bodoquito ” en la funeraria Gayosso, en el centro de la Ciudad de México.

La tarde de este jueves, la también humorista murió a causa de un infarto en un hospital particular, explicó su hija, Gabriela Salomón.

En medio de arreglos florales, el féretro con los restos de La Bodoquito, fue colocado en el centro de la capilla, mientras los asistentes se acercaban para montar una guardia en su honor.

En el velorio destacó la presencia de Rafael Acosta “Juanito” y la actriz Lilí Brillanti, quienes se mostraron consternados por la pérdida de su amiga.

Falleció en hospital privado

Dolores Salomón, mejor conocida como La Bodoquito, no falleció en el Hospital 20 de Noviembre, sino en una privado, confirmó Gabriela Salomón, hija de la actriz.

“Agradezco a la ANDA infinitamente, asociación que a mi mamá, por su trabajo, le respondió de maravilla. Asimismo, el trato médico que se le dio, de verdad, mis respetos.

“Jamás estuvo allá, se trató en El Ángeles Sur, en la Roma. Allá van todos los actores. La ANDA funge con eso, lo demás ya corre a cargo de la familia”, comentó Salomón, esta tarde.

Bodoquito falleció este jueves por complicaciones cardiacas y retención de líquidos. La tarde de este viernes la cremarán en el Panteón Español.