Regresa Neida Sandoval entre lágrimas a Despierta América (VIDEOS)

Las lágrimas rodaron sin parar en el regreso de Neida Sandoval a Despierta América, uno de los momentos más esperados por los seguidores de este programa de Univisión, como parte de los festejos por su 20 aniversario.

La periodista hondureña tuvo un regreso triunfal, en medio de los abrazos de sus excompañeros y colegas: “Ustedes saben que yo me llevé la llave de la casa, se les olvidó pedírmela”, dijo Neida a su llegada al programa, a lo que Mark le respondió: “No hemos cambiado la chapa, no te preocupes, bienvenida”.

A Paola Gutiérrez, Neida le agradeció por el reportaje que hizo sobre su trayectoria, el cual se transmitió previo al arribo de la hondureña, “me has hecho temblar, tantas vivencias, tantas cosas lindas, gracias por el cariño, qué invitación tan especial”, dijo.

Neida no negó los nervios por estar de vuelta, “me está temblando el estómago, yo pensaba que iba a estar muy tranquila, qué va, esto es mucha emoción… porque esta casita es para mí demasiado especial y verlos a todos que siguen aquí, dándole vida a esta casa después de 20 años, me siento muy orgullosa”.



Pero definitivamente el momento todavía más esperado, fue el reencuentro en televisión de Neida con su colega y amiga Satcha Pretto, que fue quien ocupó su lugar cuando ella se fue del programa, un momento en que las presentadoras no pudieron evitar las lágrimas de alegría, según dijeron, al que se sumaron Paola Gutiérrez y Karla Martínez.



Los comentarios no se hicieron esperar en la página oficial del programa en Facebook, donde los seguidores también recibieron con agrado a la expresentadora de noticias de Despierta América, aunque no faltaron las críticas para los actuales presentadores y la misma cadena hispana.

“Ojalá y se quedara Neida a trabajar, pero nomás la están utilizando para festejar el aniversario de Univisión y la Karla como siempre, colgada llore y llore de hipócrita, ¿por qué tanta lágrima porque Neida fue? ¿Cómo cuando corren a alguien no llora porque se quedó sin trabajo ? No le creo las lágrimas porque ella no convivió mucho cuando Neida estaba ahí”, opinó una usuaria.

“¡Wow! Qué momento más bello, esas lágrimas de emoción dicen mucho, ¿por qué muchas personas mal pensadas dijeron que Satcha tumbó a Neyda del trabajo? yo pienso que todos tenemos un tiempo de caducidad en cada lugar de trabajo y buscar nuevos horizontes es perfecto… felicidades Despierta América, un 10”, comentó alguien más.

“Señores de Univisión, hace mucho que yo deje de ver este canal… pues lastimosamente no me llamo más la atención después que empezaron a echar a personas tan honorables como Neida Sandoval, hoy no por sintonizarlos sino por las redes sociales, me dio un gusto enorme saber que está excelentísima periodista está de regreso y aún faltan muchos más! Un voto de credulidad para ustedes”, escribió otro usuario de Facebook.

“Lágrimas de hipocresía y cocodrilo, si la hubieran querido tanto y extrañado tanto, hubieran abogado por ella cuando la botaron”, fue la opinión de otra usuaria.

Y no faltó quien hiciera sus pronósticos de lo que pasará en Univisión a partir de ahora: “Creo Satcha va para P.I. (Primer Impacto) y Neyda se queda en DA (Despierta América)”.

