Reclaman seguidores que Luz Ramos no se parece a Jenni Rivera (FOTOS Y VIDEO)

Al parecer no solo la familia de Jenni Rivera está en contra de la serie “Su nombre era Dolores… la Jenn que yo conocí”, que estrenó este domingo Univisión sobre la vida de la fallecida cantante… también cientos de seguidores estuvieron en desacuerdo con la actriz elegida para protagonizar esta historia.

Y es que rápidamente las redes sociales se llenaron con comentarios que apuntaban a que Luz Ramos no se parece a Jenni, sino más bien a otra cantante grupera: Diana Reyes.

“Parece @dianareyes, nada que ver con @jennirivera”, escribió un usuario en la foto que publicó Univisión en su cuenta de Instagram, durante la transmisión del primer capítulo de la serie. “Más se parece a Diana Reyes que a Jenni”, comentó otro seguidor.

Chiquis siempre fue la roca en la que Jenni se apoyó. #JenniEraDolores #NowWatching Una foto publicada por univision (@univision) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 5:42 PST



Mientras que algunos seguidores de la “diva de la banda” no les gustó la serie, otros se sintieron aliviados de “ver” de nuevo a su estrella en la tele.

“Esta es la peor serie que he visto… @univision les apuesto y les gano que @Telemundo será un éxito… @univision es una porquería”, “Me alegra que @Telemundo saque la serie que sí está aprobada por la familia”, “todo el problema es porque no se parece a Jenni la protagonista y por Univisión recientemente haber despedido a Bárbara (Bermudo) y ahí está el coraje contra la serie”, fueron algunos de los comentarios en contra.

Pero también hubo los que sí estuvieron de acuerdo con la presentación de Univisión: “Es interesante verla porque la seríe que va a transmitir Telemundo es lo que Rosy autorizó para que se viera, ósea que lo que ella quiere que salga nada más. Mientras esta es lo que el amigo sabe, pero que la familia no quiere que se sepa. Ahora que los personajes no están muy parecidos, aunque ha de ser difícil encontrar alguien tan idéntico”.

“Por mí está buena, ya la reina de reinas no está y con esto me hace sentirla viva y ella siempre fue clara con sus cosas, y si hacen más, las voy a ver, nada va opacar, esa fue su vida y se respeta, ella era la de los ovarios así que arriba Jenni Rivera la reina”, “esto es un relato de su vida, olvídense de los actores, eso no importa, nadie se parece a nadie; la vida de Jenni así fue, compren su libro, lean y se darán cuenta. Lupillo su hermano hizo un gran trabajo junto con los actores, así fue la vida de Jenni. Los Riveras solo les importa el dinero, los únicos que cantan son Lupillo y Jenni, que ya no está”.

Otra de las polémicas durante el estreno de la serie este domingo provino del mismo autor en que está inspirada la historia, Pete Salgado, pues fue él quien publicó en su cuenta de Instagram una aclaración, ya que Univisión no incluyó en los créditos del libro a Gabriel Vázquez: “Tengan en cuenta que la serie está basada en el libro mío y de @ gabo_ferragamo, a pesar de que @btfmedia no lo incluyó en la serie… y no se le dio crédito a @gabo_ferragamo”.