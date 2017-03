Reclaman a Pamela que ayude a Perú y ella les responde esto (FOTO)

Perú vive una de sus más fuertes tragedias. El número de personas muertas por las lluvias e inundaciones que afectan al país andino desde diciembre llegó a 72, anunció este sábado el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

El diario La Jornada dijo que veintidós de esas muertes corresponden a esta semana, en la que la situación empeoró notablemente, en especial en la costa norte del país. En solo las últimas 24 horas hubo 10 fallecidos.

Además hay ya 572 mil personas las que se han visto afectadas, incluidas 72 mil que perdieron prácticamente todo lo que tenían.

Pamela Silva, conductora de Primer Impacto y nacida en aquel país, mostró su solidaridad con sus paisanos y en sus redes sociales ha compartido algunas fotografías donde aparece “pensando” en sus compatriotas. En una imagen escribió: “pensando en ti…”, acompañada de una bandera del Perú.

pensando en ti… Una publicación compartida de Pamela Silva (@pamelasilvatv) el 17 de Mar de 2017 a la(s) 7:57 PDT

Sin embargo para muchos esa acción no es suficiente y le han reclamado que con “pensar” no se va arreglar nada. “Sí mamita pero no sólo pienses en Perú, haz algo para canalizar algún tipo de ayuda que bastante se necesita y como figura pública podrías hacer algo más que sólo pensar en nuestro país así como ayudas a países de donde no eres también has algo por nuestro país”, le reclamaron.

Y otro añadió: “Así es, pero ella trabaja para el Canal de los Mexicanos , y vive en Miami y parece que ya se olvidó que es peruana como muchos y deberían de ayudar y no solo pensar…”.



En Instagram una persona le preguntó si sabía de alguna manera para poder ayudar: “Pamela buenos días, no habrá algo que podamos hacer para nuestros compatriotas por favor Pamela mucha gente y animales están muriendo por favor déjamos saber si alguna manera de recolectar cosas para nuestra gente”.

Al verse abordada por varias personas decidió contestar esos reclamos: “estamos tratando de averigüar qué podemos hacer para ayudar a los damnificados en conjunto con la Cruz Roja Internacional.. pendientes”.

Sin embargo hasta el momento la conductora no ha dado a conocer el plan que tiene para aportar su ayuda a los peruanos. Habrá qué esperar.