Rebecca de Alba confiesa por primera vez un trágico momento que vivió con Ricky Martin (VIDEO)

Por primera vez en la televisión mexicana, Rebecca de Alba habló a fondo de su relación con Ricky Martin y reveló que perdió un bebé del cantante boricua.

Lo anterior lo dijo a la conductora Mónica Garza en el programa “Historias Engarzadas”, de TV Azteca dónde agregó que sufrió por esa separación y por la pérdida de un pequeño.

“No sé si él, su gente, su manáger, vean este programa y es importante que quede claro que cuando yo hablo de Ricky, no es que quiera hablar de él para que tenga rating el programa, es desde un punto amoroso, de una historia que ha valido la pena, que ha sido controvertido”, explicó.

Y agregó que tanto ella como el intérprete buscaban casarse y hasta Ricky estuvo a punto de comprarle el anillo de compromiso, “éramos una pareja que queríamos hacer una vida juntos”.

También aseguró que intentaron ser padres, “más que querer, intentamos, en una entrevista dije que hacíamos la tarea, pues ni modo que viniera de la cigüeña, hubiera sido muy lindo”.

Mónica Garza le preguntó si no se pudo tener a un hijo, “tuvimos una perdida, íbamos a ser papás, y no se dio y no es ninguna tragedia, ni es algo terrible, ni se acaba el mundo”.

Explicó que cuando la atacaban por su relación con el cantante dijo que nadie se imaginaba el episodio tan doloroso que vivían.

Para ella la pérdida del bebé fue algo que sobrellevó de una mejor forma porque lo enfrentó junto a él, “la verdad es que lo vivimos juntos, (dijimos) aquí no se termina nada, y seguimos juntos, se llevó a cabo con mucha enteresa, natural” y comentó que terminaron por la distancia.