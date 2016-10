Raúl de Molina sorprende al revelar quién consiguió que Hillary estuviera en el programa (VIDEOS)

Raúl de Molina confesó que le costó 4 meses lograr que Hillary Clinton visitara el programa de El Gordo y La Flaca, además dijo contó qué pasó detrás de cámaras con la candidata.

“Ayer se me quitó un peso de encima, porque llevo trabajando en esto hace 4 meses, de tratar de que la candidata viniera al programa, he estado trabajando en eso, estuve en Washington, he hecho un montón de cosas, y finalmente se dio, creo que en 18 años no hemos tenido uno igual”, dijo a Alan Tacher y Karla Martínez.

Contó que lo que más le preocupaba era que ella estaba en otra ciudad y su avión llegaba a las 3 de la tarde, “pensé que no llegaría a tiempo, exactamente llegó a las 4:25, terminaron de maquillarla y entró al programa”, dijo.

Aseguró que las condiciones que le pusieron para que se presentara la demócrata en el show, fueron que sólo estuvieran las personas necesarias, “cerraron las puertas del estudio, te revisaban de arriba abajo las personas del secret service, tenías que entrar por el mismo lugar”.

Agregó que le sorprendió su sencillez, “lo importante de esto es que la secretaria Clinton, cuando ella terminaba un segmento… ella se tiraba fotos con todo el mundo, es la señora más humilde que he visto en mi vida, estuvo después del programa como media hora más, en ningún momento dijo que se tenía que ir, (incluso) se tiró fotos afuera”.

Y habló sobre su promesa de la reforma migratoria, “es muy importante para el pueblo latino, ha sido una campaña presidencial muy difícil porque hay un candidato que le ha tirado a los latinos, existe un odio por las personas norteamericanas hacia los latinos”.

También en el programa mostraron un video de cómo fue la entrada de Clinton a las instalaciones de Univisión. En las imágenes se observa cómo llegó Hillary acompañada de patrullas y personas del servicio secreto, “en los comerciales y cuando no estaba al aire, ella conversaba con Raúl y Lili de manera respetuosa, al final del show se fotografió con el equipo de producción”.

En el programa se mostró emocionada cuando Prince Royce le cantó, “¿Qué es mejor que ésto?”, preguntó Hillary Clinton cuando el cantante la abrazaba fuerte por el festejo que le hicieron Raúl de Molina y Lili Estefan durante la emisión de El Gordo y la Flaca, de la cadena Univisión.

La candidata demócrata estaba feliz. Hillary celebró ayer por adelantado su cumpleaños 69, que cumple hoy miércoles.



Después de manifestar su interés por la comunidad latina que radica en Estados Unidos, simplemente se dedicó a disfrutar y pasar un gran rato con los conductores.

“Espero poder ser una buena presidente para todos en los Estados Unidos, pero quiero prestar atención en particular a la comunidad latina para que puedan tener finalmente una reforma integral de inmigración y tengan una ciudadanía”, expresó Clinton sobre su apoyo a las comunidades latinas.

La esposa de Bill Clinton confesó que le encanta la comida mexicana, que su nieta de 2 años (Charlotte Mezvinsky) está aprendiendo español, e incluso “tomó un curso exprés” del idioma con palabras como “vota” y “presidenta”, que impartió Carlitos, uno de los colaboradores del programa.

También recibió una botella de tequila, que tenía como etiqueta una imagen de Vicente Fernández, de su concierto y disco Un Azteca en el Azteca, y de quien Clinton se expresó muy bien.

“Fue algo tan generoso por parte de él”, comentó sobre “El Corrido de Hillary”, que tiene más de 40 millones de visitas en Internet, “es un hombre maravilloso, tiene ese don de gente y una presencia maravillosa”.

Compartió sus inicios laborales y la importancia que tuvo la comunidad latina en ello.



“Comencé a trabajar en la comunidad latina cuando era adolescente; cuidaba a los niños de los trabajadores emigrantes de Chicago. Era muy joven, era registradora en el sur de Texas. Tengo tantos amigos y personas con las que he trabajado, por eso para mí es importante desde el punto de vista personal”, platicó.

“No podemos insultar a la gente, tampoco degradarla, queremos unir al país. Es importante para estas elecciones que son en dos semanas”.