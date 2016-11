Raúl de Molina se arrodilla con esta famosa para pedirle perdón

Por una crítica de Raúl de Molina al vestido de Alejandra Espinoza, se puso tan enojada que “El Gordo” tuvo que pedirle perdón de rodillas.

Todo ocurrió durante el programa de Univisión, donde Raúl llamó a la mexicana para que pasara al estudio, “vamos a invitar a Alejandra Espinosa que quiero avisarles que no está de muy buen humor”.

Y agregó “ustedes saben que yo la amo. No me va a saludar, yo lo sé. Porque yo dije que no me gustaba (su vestido)…, un momento quiero que me den mi tiempo también. Yo dije que no me gustaba su traje en los Latin Grammy”, aseguró.

Sin embargo Alejandra le reclamó, “no, no… no te vayas por el lado que no es. No estoy diciendo que te tiene que gustar lo que me pongo o no me pongo. Es tu actitud”.

Y Raúl le explicó “dije que no me gustaba el traje. (Incluso) el chico de Primer Impacto decía que el traje tuyo era para (usarlo)… si hubieras ganado Nuestra Belleza Latina”.

Mientras que Alejandra le comentó que lo que más le dolía era que viniera de él, “yo puedo ignorar a cualquier persona que me critique… menos a Raúl que lo quiero tanto. Lo quería tanto”.

Raúl conmovido le respondió: Alejandra yo a ti te amo, pero el público tiene que decir lo que siente”.

Alejandra simplemente le dijo “me veía linda y punto”.

Lili le dijo: “si Ricky Martin se arrodilló para pedir la mano, tú tienes que hacer la mismo”.

Y así lo hizo, en pleno escenario se arrodilló: “perdón, Alejandra! te pido perdón. No me gustó tu traje pero de todos modos no me sigue gustando”.