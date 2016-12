Raúl de Molina ‘revienta’ los tímpanos de su audiencia… ¡cantando! (VIDEOS)

Sin temor al ridículo y a reventar los tímpanos de su audiencia, Raúl de Molina agarró el micrófono de El Gordo y la Flaca, pero no para dar sus acostumbrados chismes de las estrellas, sino para ¡cantar!

En la emisión del viernes pasado, Lili Estefan le recordó al famoso “Gordo” de Molina que él era el único del programa que hasta el momento no había cantado como parte de la campaña navideña de Univisión para el 2016.

“Están disfrutando señores de nuestra campaña navideña del 2016, se estrenó el viernes pasado y todos notamos que todos habíamos cantado menos Raúl y Jorge Ramos, y todo el mundo se pregunta ¿por qué Raúl no pudo cantar?”, cuestionó la llamada “Flaca”.

Entonces, sin dudarlo y apoyado por todos en el set, “El Gordo” se levantó para entonar “lo que yo deseo son cosas buenas, que la estrellita alumbre tus hogares y que su luz te traiga alegría”, en un tono que más bien sonaba desentonado.

A pesar de todo, De Molina se llevó las palmas de sus compañeros, quienes le pedían sin cesar “otra, otra, otra”, al tiempo que Lili Estefan no podía contener la risa, por lo que “El Gordo” repitió el estribillo de la canción navideña.

Sin embargo las opiniones de los espectadores no fueron las esperadas pues le recomendaron que nunca más lo volviera a hacer, “yo quiero mucho a Raúl pero le queda mejor conducir el programa porque como cantante se muere de hambre”, “mejor conduce el programa”, “que traigan al chacal para que le diga fuera”, “esto fue un desastre, Raúl quédate quieto, menos mal que no te vio Emilio (Estefan)”, “No sé cómo no rompió los tímpanos de los que estaban, que malo canta”, fueron tan sólo algunos de los comentarios que recibió.