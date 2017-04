Raúl de Molina lo acepta: ‘he engordado’ (VIDEO)

Raúl de Molina reconoció que volvió a subir de peso y que va a hacer una dieta estricta. Y es que el conductor de El Gordo y La Flaca dijo que los últimos viajes provocaron que ganara varios kilos.

“Estaba en Nueva York, estábamos preparando unos especiales, y me he dado la cuenta que me ha pasado, que no puedo más, entre el viaje a Sevilla, después terminé en Los Ángeles, ahora en Nueva York… señores me he dado cuenta que he engordado cantidad”, explicó aconjogado mientras todos le decían de forma sarcástica que no “podía ser, que era psicológico”.

Raúl comentó que por eso se puso a dieta: “me he puesto en una dieta estricta porque en dos semanas volvemos a salir en transmisión que les vamos a enseñar algo diferente a lo que ven todos los días en El Gordo y La Flaca”, dijo y agregó: “tengo que ponerme en una dieta estricta, vamos a ver cómo me va, la promesa me la hago en la barriga para que no coma”.

Por su parte sus fans lo animaron y le dijeron que tenía que cuidarse más: “Por desgracia, las personas gordas no podemos darnos el lujo de comer normalmente, al relajar la dieta, lo pagamos enseguida y a veces con unas libras de más de las que ya teníamos; es una lucha de por vida infelizmente, no hay milagros”.



Uno más le dijo: “Obvio que hay que cuidarse por salud, pero la verdad es que la comida es muy rica y sea como sea eres una gran persona y profesional. Eso al final es lo que importa”.



Hace unas semanas Raúl compartió una imagen de años atrás, donde luce notablemente delgado, por lo que sus fans le dijeron que así debería seguir: “Raúl caramba qué pasó, porqué te dejaste caer así, los que pasa que tu esposa no te cerró la boca y te dejaba comer mucho”.