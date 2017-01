Raúl de Molina aboga por los inmigrantes y le envía este mensaje a Donald Trump

El conductor de Univisión, Raúl de Molina, escribió una carta en la revista Variety donde le hace un pedido especial al nuevo presidente Donald Trump, sin embargo a muchos no les gustó y hasta lo tacharon de hipócrita.

El presentador cubano comenzó diciendo: “Como padre, he notado la influencia del presidente electo Trump en sus hijos. Él los ha guiado en el negocio familiar y después cuando se lanzaron sus propias aventuras”, comienza su escrito en inglés.

Y agregó, “eran la pieza central de su campaña, ya sea a su lado o representándolo en los mítines. Tengo algunos pensamientos para él, de un padre a otro”.

Raúl le explicó en su carta a Trump, “señor presidente, creo que uno de los valores más importantes que podemos transmitir a nuestros hijos es la empatía. Debemos tener empatía por los cientos de miles de personas que dejaron atrás sus hogares para venir aquí a crear el sueño americano”.

Y aseguró que como padres, “nuestro mayor deseo es dar a nuestros hijos el mejor futuro que podamos. Los inmigrantes trabajan duro para esto, a menudo tienen dos o tres trabajos para mantener a sus familias. Con frecuencia me encuentro a esas personas en mis viajes – la mujer, que vive aquí por más de 20 años, que tiene varios trabajos con el fin de apoyar a sus cinco hijos nacidos en los Estados Unidos; la madre de dos hijos en Miami cuyo esposo fue a trabajar el día de Acción de Gracias por la mañana y tuvo que regresar a su país natal Honduras esa tarde, después de haber sido deportado mientras su familia lo esperaba en la mesa”.

Por último “El Gordo” le pidió al republicano, “al estar en su toma de posesión, señor Presidente, haciendo un juramento a la gente de los Estados Unidos, piense en sus muchos votantes y sienta ese sentimiento de empatía – ese profundo temor y tristeza ante la perspectiva de separarse de repente de sus seres queridos. Manténgase con nosotros para unir a este país y mantener a nuestras familias y comunidad unidas, para que nosotros podamos continuar construyendo un futuro mejor para nuestros hijos”.

Pese a sus buenas intenciones a muchos no les pareció su cambio de actitud y lo tacharon de hipócrita pues ahora pide apoyo para inmigrantes cuando, aseguran que en otras ocasiones no lo había hecho: “Gracias pero perdimos el respeto para ti! No te hubieras molestado ya q Trump no sabe quién eres! Nunca univision pensó que él iba a ganar y todavía sigue esa cadena con noticias falsas y rencores”, “mi querido gordo, por qué no le mandaste una carta igual a Obama, por si no estabas enterado bajo su mandato se deportó una cantidad récord de inmigrantes, hasta por éso se ganó el apodo de “deportador en jefe”, ¿por qué hasta ahora alzas la voz?”, “Raúl qué clase de hipócrita eres! Llevaron a Hilary a Univisión, y ninguno sabía que más monerías hacer”, “Eres un hipócrita no querías mucho a Obama y ahora qué”, le reclamaron.