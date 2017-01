Raúl de Molina es criticado y lo tachan de malagradecido (FOTO)

Raúl de Molina recibió duras críticas al compartir una imagen de él junto a su hija Mía en el aeropuerto donde se quejaban de estar varados durante dos días seguidos, sin poder regresar a su casa.

El conductor de ‘El Gordo y La Flaca’ escribió, “no puedo creer lo que me pasa dos días seguidos con @americanair. El vuelo de ayer CANCELADO de New York a Miami. Me forzaron a quedarme una noche más. Hoy el primer vuelo de #Newark a Miami retrasado por más de 1 hora debido a que no llegó un flight attendant #Increible #ExecutivePlatinum means nothing”, dijo.

Pero a muchos de sus seguidores les pareció de mal gusto que se quejara de algo que no estaba en las manos de los pilotos, sino de cuestiones que ellos consideraron externas como el clima o la seguridad, “cómo es la vida, unos se quejan por no poder viajar a tiempo mientras otros ni siquiera podrán poner un pie en todo el transcurso de si vida en un aeropuerto… muchas otras cosas más primordiales en que preocuparse Sr.Raul De Molina agradezca a la vida por lo que tiene que no todos corren con la misma suerte”, “Y por eso se enojan, da gracias a Dios que pase esto, con el mal tiempo que hay cualquier cosa puede pasar ( accidente )”, “tú que lo tienes todo te quejas”.

Pero lo que más les molestó a los usuarios es que en su mensaje destacara que viajaba en clase ejecutiva, “qué decepción Raúl de Molina, no por quejarte… porque estás en tu derecho, pero por creer que la clase ejecutiva es más que los demás y tienes que que ser tratado diferente en los ojos de Dios todos somos iguales en esta vida hay que saber esperar los tiempos de Dios son perfectos, qué tristeza no eres lo que pensé que eras, lástima”, “y quién se cree usted y la malcriada esa… la última gota de agua en el desierto???????? Pues le informo que no!!!!! Usted no es más que un ciudadano común y corriente igual que cualquiera!!!!! Así que por ahora cierre su boca y guardese su título de #ExecutivePlatinum para otra ocasión!!!!!”, ” Y tienes que presumir que tu clase es executive platinum…?? Que con eso vales más….?? Ves que el dinero no puede comprar todo ni la “clase” el único que tiene poder de cambiar climas es Dios”, fueron los duros comentarios que recibió.