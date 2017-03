Raúl de Molina es criticado en redes por sus fans y hasta por María Celeste (FOTO)

Raúl de Molina compartió una imagen en sus redes sociales, pero el costo que tuvo que pagar fue muy caro. Y es que el conductor de ‘El Gordo y La Flaca’ tuvo un encuentro con el torero Palomo Linares en España, sin embargo tanto sus seguidores como la conductora de Telemundo, María Celeste Arrarás, mostraron su rechazo por esa imagen.

De Molina escribió: “Hoy pasé el día con uno de los toreros más i@portantes en la historia taurina de Espańa #PalomoLinares en #LaMaestranza de #Sevilla @elgordoylaflaca”.

Hoy pase el día con uno de los toreros más importantes en la historia taurina de Espańa #PalomoLinares en #LaMaestranza de #Sevilla @elgordoylaflaca Una publicación compartida de Raul De Molina (@rauldemolina) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 7:36 PST

Por lo que la mayoría de sus fans le dijeron que estaban en contra de las corridas de toros, e incluso llamó tanto la atención esa publicación que hasta María Celeste le dijo que odiaba esta práctica.

“Gordi sabes que te ADORO pero odio las corridas”, comentó la presentadora, con quien tiene una relación de amistad desde hace varios años.

Sus fans fueron más allá y hasta lanzaron fuertes acusaciones en su contra: “asesino, y promotor de asesinos…”, “así es asesino… hasta cuándo van hacer justicia para los animales….en este caso los toros….pobres animales cuánto sufren cuando los están matando poco a poco”, “Oh woww qué importante !! Matando pobres toros !! Eso no es arte taurino como me la pongan están lastimando a un indefenso animal”, “cero apoyo para los toreros”, “Lo siento gordo , me gustan tus publicaciones pero esta no, no comprendo la gente que disfruta de esa práctica tan cruel”, “Gordo te admiro y sigo tu programa pero esto de las corridas ya debería terminar!!No veo dónde está el arte haciendo sufrir a un pobre toro!”, “Con un asesino de toros dirás @rauldemolina estos españoles son una vergüenza”, “Trankilo gordito hazle caso a #mariaceleste”.

Raúl se encuentra en Sevilla preparando un trabajo especial para ‘El Gordo y La Flaca’ aunque aún no ha revelado de qué se trata. “Viaje por #Sevilla #Espańa. Pronto verán todo lo que estamos preparando en @elgordoylaflaca @univision. #SemanaSanta desde #Sevilla”, dijo.

Raúl de Molina lleva varios días en la madre patria y hasta ha mostrado en algunos videos sus mejores pasos de baile, “¿Qué tal? Solo unos días en España y ya me convertí en un bailarín de flamenco, Olé!!! Pronto podrán ver todo en El Gordo y La Flaca”.

En otra imagen aparece preparándose para las procesiones de Semana Santa en Sevilla. “Pronto todo en @elgordoylaflaca desde España Durante toda la Semana Santa en vivo y en directo les traeremos los ritos más originales de esta ciudad que son únicos en el mundo”.