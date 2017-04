Raúl de Molina desaira a bebé Carlitos… y después se arrepiente (VIDEO)

Carlitos y su pareja Silvia llevaron a su bebé al estudio de ‘El Gordo y La Flaca, y aprovecharon para pedirle a Raúl de Molina y a Lili Estefan que sean los padrinos de su hijo.

Sin embargo al parecer la petición no fue del agrado del conductor, pues no pudo ocultar su molestia cuando en pleno programa le hicieron la propuesta.

“Raúl le vamos a pedir, a ver si él puede… ser el padrino”, dijo el colaborador del show ante el aplauso del equipo de producción.

“Estás en vivo Raúl”, le advirtió Carlitos, como para mostrarle que no podría darle una negativa, mientras que Clarissa añadió: “tienes que responder Rauli”.

Raúl de Molina sólo permanecía en silencio a pesar de la insistencia de sus compañeros, “es que no soy un buen padrino”, afirmó el cubano y agregó: “¿y si le pides a Lili que sea la madrina?”.

Carlitos le respondió: “claro que Lili sea la madrina”, por lo que Clarissa dejó establecido el acuerdo: “entonces oficialmente Raúl y Lili son los padrinos”.

A Raúl solo le quedó aceptarlo: “si lo dice Carlitos”.

Su reacción causó tantas críticas en redes sociales que lo atiborraron con comentarios de desaprobación: “Creo que por educación Raúl debió haber dicho gracias, porque lo escogieron a él como padrino… se miró su cara de sorprendido o de que no le pareció la propuesta. Qué pena Raúl por compromiso no lo haga, eso es algo serio”, “no sé, pero tu cara cuando Carlitos te dijo que eras el padrino no sé… me desconcertó, esperé que dijeras gracias… es muy lindo de Carlitos escogerte a ti”, “necesitas aprender a ser menos creído y un poco más humilde, el pobre Carlitos te escoge como padrino de su bebé y no puedes ni siquiera disimular tu cara de hipócrita”, “Si yo fuera carlitos y su esposa busco de verdad a alguien que le dé amor de verdad a mi hijo…. Más evidente el descontento de estos dos no se puede… Que vergüenza… Un padrino es para toda la vida y alguien que da ejemplo no es un signo de dólar Raúl”, le escribieron.

Y otro agregó: “Viejo codo!, no sé cómo Carlitos se rebajó al tamaño de este viejo asqueroso codo, agarra de excusa a la malcriada de su hija, que según él con ella tiene, como (si) Carlitos le estuviera pidiendo que mantenga a Sebastian, por favor, dice el viejo codo si Lily dice que si entonces acepto? Caes más gordo!!”.

Causó tanto revuelo Raúl que en su programa de este día, el cubano trató de aclarar la situación: “a mí me encanta la gente que se pone a opinar en Instagram, ¿no te gustó mi cara?, ponte tú de padrino cuando te pregunten”, les reclamó a los usuarios que lo criticaron.

“Bastante tengo con criar a mi hija, no tengo tiempo”, dijo Raúl mientras que Lili añadió: “¿qué nos toca? la universidad, la casa y la boda? no nos toca casi nada.. su primer carro, se lo dejamos a Carlitos para que se ocupe él”.

Raúl agregó: “siempre me gusta ayudar a la gente, lo que no me gusta es tener una responsabilidad, porque ya la tengo con mi hija, tiene 16 años, (pero) si Carlitos nos lo pidió lo vamos a hacer, Lili y yo vamos a ser sus padrinos”, finalizó el presentador, poniendo fin a la ola de comentarios que recibió.