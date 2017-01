Raúl de Molina defiende a su hija de ataques

Luego de que Raúl de Molina anunciara que su hija asistiría a la toma de protesta del presidente electo Donald Trump, el conductor aclaró que el viaje estaba planeado desde hace un año y no tiene nada qué ver con el republicano. Y es que la menor y el presentador de Univisión, fueron objeto de fuertes críticas y hasta acusados de traicionar a los hispanos.

Durante el programa de hoy de El Gordo y La Flaca, el cubano contó que todo está listo para la posesión de Trump, “incluyendo el colegio de mi hija Mía, que no tiene nada qué ver con que Trump está de presidente, como les dije ayer estos viajes los hacen un año antes, ya está en Washington, para esta inauguración, lleva ya una semana entera, no me contesta el teléfono, sólo me lo contesta cuando me dice “papá necesito 100 dólares más en la tarjeta”.

Como se recordará Mía asistirá al evento. Rául dijo esta semana que el viaje de su hija le costó dos mil dólares.

Sin embargo en ese momento las críticas de los usuarios no se hicieron esperar y arremetieron en contra de Mía y de Raúl de Molina: “ellos votaron por Trump, los cubanos, pero ya le quitaron todos los beneficios por malos y malo agradecidos que son”, “Eso es traición a la patria que le abrió las puertas a la familia”, “¿es obligatorio asistir a una actividad de colegio aun cuando va en contra de el pensar de su raza? La verdad que hay que tener descaro yo no soy mexicana soy puertorriqueña y me siento insultada ante las expresiones de ese señor, ni voté por él”, “Uyyy que decepción en lo personal preferiría perder esa actividad que asistir a donde se presentara el hombre que más ha humillado a nuestra raza latina”.