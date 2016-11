Raúl de Molina confiesa qué le pasó en la casa de Kate del Castillo (VIDEO)

Raúl de Molina confesó en El Gordo y La Flaca la experiencia que tuvo en la casa de Kate del Castillo.

El conductor cubano dijo que probó una bebida en casa de la actriz mexicana, la cual hizo que perdiera la memoria y ahora no recuerda lo que sucedió después.

“Yo no tomo… pero una vez en casa de Kate del Castillo, (esto era antes que ella tuviera el tequila), me acuerdo que me sirvieron una bebida. le decían carajito. Creo que era tequila con café, lo empiezo a tomar y tomar… y de momento llega “Canelo” con su nuevo Lamborghini, después de eso no me acuerdo de nada más. Estaban el “Canelo”, Kate y Jessica Maldonado y la chica que trabaja en la casa de Kate”.

Añadió que no recuerda nada más y que al final lo dejaron en el hotel “pero nunca más en la vida quiero que me inviten ningún carajito más”, dijo riéndose.