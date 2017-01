Raúl Araiza quiso hacerse el ‘chistoso’ y termina siendo atacado en redes (FOTO)

El conductor mexicano Raúl Araiza hizo enojar a cientos de usuarios de redes sociales luego de que decidiera compartir una fotografía con una peculiar descripción.

El conductor de ‘Hoy’ publicó en su cuenta de Instagram una instantánea en la que aparece junto a Héctor Sandarti, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, Eduardo Salazar y el chef Jesús Gibaja compartiendo unas cervezas; bajo la descripción: “Primera del año así o más albañiles”.

Sin embargo sus palabras provocaron molestia entre varios cibernautas que inmediatante tildaron a Araiza de “racista”, “cínico” y hasta “clasista”.

“Creo que los albañiles tienen más juicio que ustedes quinteto de títeres, peñabots que no dan a conocer a su pequeño auditorio en lo que se está convirtiendo México, qué vergüenza tener personas como ustedes frente al televisor que no alzan la voz por los atropellos a los ciudadanos Mexicanos”, escribió ‘Irmabarrai’ una usuaria de la red social.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas de la fotografía ha emitido algún comentario al respecto de los señalamientos los cuales continuaron hasta el día de hoy.

Estos fueron algunos de los comentarios: “Araiza: sin menospreciar a los albañiles que ellos si trabajan. no cómo ustedes. Payaso”, “Hola, a veces no se hacen comentarios atinados y creo que este fue el caso, no veo lo malo en los albañiles pero bueno, qué pena lo hayas mencionado así”, “todo estaba bien hasta este comentario , que pena. No le veo nada malo ser albañil … ustedes son títeres de televisa y de un gobierno corrupto….”, “qué lástima tu tonto comentario”, “quisieran trabajar y ganarse la vida como esas personas trabajadoras, a ti te queda. grande lo de albañil”, “no pensé q fueras tan racista, discriminador, pretencioso, en cada publicación que haces se denota lo que guardas en tu corazón y la poca educación que recibiste tus valores y principios son muy pobres”, le dijeron.