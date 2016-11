Rashel Díaz está completa de nuevo: su hijo regresó para Thanksgiving

El corazón de Rashel Díaz está completo nuevamente… y es que este domingo recibió una sorpresa anticipada de Thanksgiving: su hijo mayor regresó a casa por primera vez, después de haberse ido a la universidad el verano pasado.

“Comparto con ustedes este momento lleno de amor y felicidad!”, escribió la presentadora de Un Nuevo Día en su cuenta de Facebook, donde publicó el video del inolvidable momento “cuando hoy mi hijo mayor Juan me llegó de sorpresa a casa para pasar el Día de Acción de Gracias aquí!!!”.

Tienen q ver mi cara en este!! Q emocion tan grande de ver a mi hijo Dios graciasssssss! (Miren mi cara hahaha) Un vídeo publicado por rasheldiaz (@rasheldiaz) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 6:38 PST

La publicación del video remata con la frase “mi corazón está lleno. Gracias a mi amor @carlosgarcia por ser cómplice en esta sorpresa”.

En el video, que se entiende fue grabado por su prometido Carlos García, se aprecia el momento en que Rashel y su hija están en la puerta recibiendo a Juan, en medio de lágrimas de emoción de ambas, mientras el joven abraza a madre e hija con mucha ternura.

Que felicidad tan grande el tener a mi hijo mayor en casa!! Cuanto te he extrañado hijo Una foto publicada por rasheldiaz (@rasheldiaz) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 6:51 PST

La publicación de Facebook lleva más de 26,000 reproducciones y ha recibido más de 1,300 “Me Gusta”, así como decenas de comentarios de seguidores de la presentadora de Telemundo, que la felicitan por tan grato momento.

Que sorpresa mas bella!!!!! Mi hijo llego!!!! Te amooooooo hijo mio! Claro q las emociones nos ganaron a Daniela y a mi! Gracias amor mio @carlos_garcia0782 por esta sorpresa q te guardaste muy bien Un vídeo publicado por rasheldiaz (@rasheldiaz) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 6:29 PST

“Yo la entiendo, mi hijo también se fue a estudiar a una universidad y no lo veo mucho y cuando viene y tiene que irse, no puedo evitar que mis ojos se llenen de lágrimas, aunque me llama por teléfono todos los días y me da las buenas noches todas las noches, lo extraño tanto”, le escribió una usuaria de Facebook.

“Qué momento más lindo y caluroso, el amor a los hijos y hermanos no tiene comparación con nada; muy lindo detalle de tu novio, eso es un hombre que te ama de verdad, que con tu felicidad es feliz él. Muy linda familia, bendiciones y que disfrutes mucho este tiempo que vino tu primogénito a pasar con ustedes, wow hasta a mí se me salieron las lágrimas”, le escribió otra de sus seguidoras a Rashel.

“Me pasa lo mismo cuando mi hija regresa de la universidad, el sentimiento siempre es el mismo… de inmensa FELICIDAD”, le compartió alguien más.

Por su parte, la cuenta oficial de Facebook de Un Nuevo Día también compartió una foto de Rashel con sus dos hijos, con el siguiente mensaje de la presentadora: “Qué felicidad tan grande el tener a mi hijo mayor en casa!! Cuánto te he extrañado hijo”.