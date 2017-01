Raquel Bigorra se muestra al natural en nuevo show

La carismática conductora cubana Raquel Bigorra es una de las cartas de presentación de la renovada programación de TV Azteca en México y Azteca América en Estados Unidos.

El nuevo programa de la cubana, Las tardes con la Bigorra es un programa fresco y espontáneo dirigido a las mujeres para ayudarles a estar mejor informadas, con las enseñanzas y consejos de expertos en salud y bienestar. Además, contiene segmentos con invitados especiales y luminarias del deportes, el espectáculo y la ciencia.

“A los mexicanos y latinos en Atlanta les deseo un próspero 2017. Y que siga la tradición de ver la TV en familia para emocionarles y que sientan su corazón cerquita de su tierra”.

Raquel Bigorra, conductora de TV

En una entrevista con MundoHispánico, la presentadora nacionalizada mexicana habló sobre su nuevo programa y sus experiencias en México, entre otros temas.

MH: ¿Cómo te sientes de ser parte de este nuevo proyecto de Azteca América?

RB: Muy contenta. Me tocó cambio de administración con la entrada de Benjamín Salinas. Me platicó del proyecto que tenía pensado para mí. Me emocioné muchísimo que me tomaran en cuenta y de estar pensando en darle al público un programa fresco y espontáneo donde me dejaran ser tan natural como soy, que no me pusieran guiones y que me dejaran estar cerca del público con sorpresas e invitados especiales.

MH: ¿Cuáles han sido algunos de esos invitados?

RB: Hace unos días tuvimos a los protagonistas de la serie Celia, y me atreví a cantar ‘El Yerberito’ con Jeimy Osorio. También tuvimos a Ismael Cala con su nuevo libro; y a Rigoberta Menchú, quien me impactó mucho, no solo por el trabajo que hace por los indígenas. La sorprendimos con una videoconferencia con su hijo y esposo y se emocionó hasta las lágrimas. María Antonieta de las Nieves nos confesó que ser mamá es lo mejor de su vida.

MH: Ahora que te nacionalizaste mexicana, ¿Cómo compartes tu amor por Cuba y México?

RB: Llevo viviendo 22 años en México. Tengo 42, así que he vivido más en México que en Cuba. Soy mexicana de corazón hasta que escucho un son cubano.

MH: ¿Qué tiene México, que le abre las puertas a los extranjeros?

RB: México es un país con gente muy cálida y generosa. Recuerdo la primera Navidad que pase aquí. Una familia que apenas conocía me invitó a su casa para compartir su pan, sus regalos y esa cena maravillosa. Dije: Wow, que gente tan generosa y tan abierta.

MH: ¿Cómo celebras las fiestas decembrinas?

RB: En mi casa se come más comida mexicana y todos nuestros festejos se guían por la cultura mexicana. El Día de Muertos pongo mi altar, a algún ser querido le pongo un poquito de café cubano a otro su tabaquito.

BREVE BIO:

Nombre: Raquel Bigorra Pérez

Profesión: Actriz, cantante, conductora de TV

Nacionalidad: Cubana

Edad: 42 años

Estado civil: Casada con Alejandro Gavira, tiene una hija, Rafaella (2)

Sin filtro con Raquel Bigorra:

De la muerte de Fidel Castro: “El fin de una era. Escuché noticias de gente de Miami que yo misma desconocía de Fidel. Historias diferentes que respeto, pero yo no me engancho con nada”.

Lo que disfruta de Cuba cuando la visita: “Sentarme en el malecón y llamar a la nostalgia; llenarme de nuevos bríos y del olor de mi tierra”.

Lo mejor de Ciudad de México: “Coyoacán, La Condesa, y Tlalpan, donde todavía se puede comer el elote afuera de la iglesia”.

Las tardes con la Bigorra

Cuándo: lunes a viernes, 4 p.m.

Dónde: Azteca América.

Info: www.aztecaamerica.com