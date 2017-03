Quisieron burlarse de conductor de Primer Impacto por viajar en clase económica, pero su respuesta sorprendió (FOTOS)

El popular conductor de Primer Impacto, Tony Dandrades, se quejó en sus redes sociales de las intenciones de una pasajera de avergonzarlo, sólo porque viajaba en los asientos de clase económica o turista.

Sin embargo no contaba con la respuesta del reportero dominicano, quien

de una forma simple la puso en su lugar.

Tony explicó en Facebook que él se encontraba instalado en su lugar listo para despegar, cuando fue abordado por una señora, quien de la nada quiso burlarse porque no viajaba en primera clase.

El periodista comenzó su queja diciendo: “¿Por qué hay gente tan metiche?”, para después continuar explicando: “Voy abordo de un avión sentado en clase turista, y me dice una señora “y usted va en coach?” Le respondo “algún problema con eso” ella (es que su cadena tiene mucho dinero! Usted debe ir en primera!) yo (tranquila todos llegaremos al mismo lugar! No hay complejos)”.

Después de eso, Tony reflexionó que de cualquier forma le gusta viajar en clase económica pues no tiene complejos, “La pregunta es, ¿cómo ella sabe si es un viaje personal o es un viaje de trabajo? Para un viaje personal jamás pagarían un boleto en primera clase, es un gasto innecesario. Hay que aprender a vivir sin complejos y estar menos pendiente a los demás.

Me despido! Ya voy a despegar”, finalizó.

De inmediato los mensajes de apoyo para el conductor no se hicieron esperar: “Tony, Tony! !!! Jajajajajajjaja cuando no están presente los paparazy pos nos encontramos con los metiches”, “Así es Tony, hay personas tan mal educadas, habiendo tantas cosas importantes en el mundo porque preocuparse, nos preocupamos y siempre estamos pendientes de la vida de los demás. Viva y deje vivir!”, ” Bien dicho!!!!!…En verdad no entiendo cuál es el complejo que si primera clase o coach si al final todos llegaremos al mismo lugar…”.