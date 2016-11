La presentadora Alejandra Espinoza le confesó a Mundo Hispánico que le diría a Mateo, su hijo, si el día de mañana le dice que quiere ser parte de una banda.

“Voy a tratar de que mi hijo haga las cosas de la mejor manera posible”, añadió,”quiero que tenga una carrera alterna porque la vida de un artista es un poquito inestable pero me gustaría que haga lo que el quiere, si yo cuando viví en Tijuana y soñaba trabajar en televisión mis papas nunca me dijeron que no vas a poder lograrlo, como no voy apoyar a mi hijo si el día de mañana me dice que quiere ir a la luna.”

La mexicana reveló que aún cuando ha tenido tanto éxito en su carrera del entretenimiento, para sus papas, sus amigos y su esposo siempre es la chica de Tijuana, “mi entorno para ellos no cambia, para ellos sigo siendo la hija de José y Rosa,” agregando que esto le ha permitido mantener lo pies sobre la tierra.

