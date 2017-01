¿Qué hace Clarissa Molina trabajando para este actor de Hollywood? (FOTO)

La conductora dominicana Clarissa Molina, dejó por un momento el foro de ‘El Gordo y La Flaca’ para grabar un comercial de la nueva película de Vin Diesel.

La presentadora compartió una imagen en donde aparece con un sexy vestido rojo y donde explica que fue para grabar un promocional de la cinta ‘XXX el retorno de Xander Cage’, estelarizada por el actor estadounidense.

“Durante la grabación del comercial para la película de uno de mis actores favoritos de toda la vida y quien he admirado toda mi vida @vindiesel” #Action #Movie #Comercial #Trailer #ClarissaMolina #VinDiesel #Hollywood “Amo la acción ???????????????????????? me tocó actuar y fue una experiencia increíble! PD: el tatuaje es parte de mi personaje”, dijo junto a esa fotografía en el set de grabación, aunque no aclaró si ella participó en la cinta o sólo fue para promocionarla.

Tras esa imagen el apoyo de sus fans fue inmediato, “Eso Clari qué bella te vez. ???????? y las envidiosas que se ardan más”, “Sabemos que a @Vindiesel le encantará este comercial. Espero verte en unas de sus películas”.