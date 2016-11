Productor de Juan Gabriel denuncia humillación y malos tratos en los Grammy

Aunque Juan Gabriel ganó dos Grammy Latino en la pasada entrega celebrada en Las Vegas, eso no salvó a su productor de pasar una humillación y un mal trato en la ceremonia. Fue el mismo productor quien reveló al diario El Universal lo que pasó tras bambalinas.

Gustavo Farías quien se encargó de realizar el disco de Los Dúo junto al cantante, recordó los momentos cuando los dos hablaron sobre la posibilidad de llevarse el premio.

“Juan Gabriel siempre tenía la ilusión de ganarlo y me decía: ‘Mire Gustavo, nunca me han dado uno de esos y yo tanta música que he hecho y tantas canciones. Algún día me lo van a dar’. Yo le decía que claro e incluso con los duetos como era el disco más vendido le expresé que esa vez sí nos lo íbamos a ganar. Respondió que íbamos a ir a recibirlo y luego nos llegó la noticia de que no nos nominaron (el año pasado), nos quedamos sin creerlo aunque el año siguiente nos ganamos el Billboard por estadísticas y mérito. Ahora que fallece y anuncian que estamos nominados la familia y los que participamos estábamos contentos porque es una manera bonita de reconocerlo”, le dijo al diario capitalono vía telefónica desde Los Ángeles.

Pero el momento amargo estaría por llegar. Y es que aunque fue reconocido el trabajo del cantante mexicano, el momento no fue el mejor para el productor, quien les dijo que su emoción se vio opacada por una humillación cuando intentó acercarse al escenario y dar las gracias en nombre de la familia del compositor.

“Me sentaron muy lejos del escenario y al momento que llegué ya me habían cortado, tampoco me iba a parar a ponerme a lado a ver si me mencionaban. Fue una cosa muy incómoda para todos porque me fui corriendo y en el momento que me subí, agarré el premio y empecé a hablar pero apagaron las luces, me quitaron el micrófono, entraron dos personas que me agarraron de los brazos y me dijeron que me bajara del escenario para arrebatarme el premio. Ni me dijeron: ‘pásele atrás para la foto’, nada. Me bajaron del escenario y adiós. No salió en la tele pero eso fue lo qué pasó. No nos dieron el lugar y no tanto a mí, sino a Juan Gabriel”, aseguró.

Agregó que los organizadores no se han comunicado con ellos para aclarar la situación, por lo que Gustavo Farías habló con la familia Aguilera Salas, quienes tenían ese mismo sentimiento de impotencia.

“Los comentarios de ellos (sus hijos) son de: ¿por qué pasó esto?, ¿qué está sucediendo? Es asombro y shock de que a su padre lo hayan omitido. Nunca en la historia del Grammy ha ganado alguien el premio más importante de la noche, que es el de Álbum del año y no dejaron subir a nadie. Dijeron: ‘no vino nadie’, ¿cómo que no? Yo soy nominado, me dieron mi medalla y todo”, comentó consternado.

Y es que afirma que los méritos de Juan Gabriel fueron muchos, pues su disco fue uno de los más vendidos en toda la década, pero tal vez su impotencia es mayor porque pese a todo, el disco no había sido nominado o considerado hasta que Juan Gabriel murió.

“Lo que pasó fue muy triste porque la familia me encargó que dijera unas palabras y agradeciera a su público y a la Academia. Tenía preparado un discurso para dedicar el premio, al final el señor Alberto, Juan Gabriel, ese era su tema, todo lo hacía por sus hijos. ¿Cómo no vas a homenajear a esta persona tan grande?, ¿por qué nos hacen a un lado? Estoy agradecido que ganamos pero sacado de onda porque no me dieron oportunidad de recibir ninguno de los dos; el esfuerzo que se hizo para hacerlos éxito debe de ser reconocido”, finalizó.