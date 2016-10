Presentadora de Telemundo enfrenta aparente infidelidad de su esposo

Con el corazón destrozado pero con la frente en alto, la presentadora de Telemundo, y ex Miss Mundo de Puerto Rico Yara Lasanta, publicó en sus redes sociales su indignación por el difícil momento que enfrentaba y pidió tiempo a la prensa para dar más detalles.

Se trata de la aparente infidelidad que habría sido captada por la agencia ‘GettyImages’ en diferentes fotografía en donde se ve a Éktor Rivera, esposo de la presentadora del clima de Telemundo 52, de manera comprometedora con Ana Villafañe, una compañera de trabajo.

El esposo de la presentadora del clima es protagonista del musical “On your Feet”, y en las fotografías difundidas se aprecia ‘cariñoso’ con su compañera de reparto en un juego de baloncesto.

“Hola amigos, me dirijo a ustedes con la sinceridad que siempre me caracteriza. Voy al grano: respecto a las fotos de Ektor no sabía, esta situación, a mí también me tomó por sorpresa. Soy una mujer seria, de respeto y este tipo de conducta no la apruebo. Esta situación como entenderán ha sido muy triste para mí. Con mucho respeto les pido a mis colegas espacio y cuando esté preparada me comunicaré. Gracias, Yara Lasanta”, escribió la presentadora del clima en una publicación en Facebook que luego borró.

Sin saber lo que se le venía, el actor publicó en su cuenta oficial de Instagram un video el cuál tituló “Ese Momento” en donde se le ve junto a la joven durante el juego.