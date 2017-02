Preocupa esta foto de Vicente Fernández y su hijo revela la verdad (FOTOS)

Vicente Fernández Junior asegura que su padre no ha presentado consecuencias graves en su salud. Y es que el cantante mexicano fue captado luce con el rostro hinchado y con sobrepeso evidente por la cortisona que consume desde el 2013 después de que fuera diagnosticado con cáncer por segunda ocasión.

“Los tratamientos los dan los doctores y todo va bien, caminando”, dijo su hijo Vicente Jr, según publicó SDP.

Después de que le fue extirpado un tumor cancerígeno del hígado, la familia Fernández confía demasiado en sus médicos, que no cuestionan el tratamiento que le suministran.

“Nosotros lo único que sabemos es que mi padre va muy bien y mucho mejor de salud”, comentó el mayor de los tres hijos al diario Basta, según publicó La Voz.

“Sí lleva bastante tiempo (consumiendo cortisona) pero está bien y eso es lo que importa”, reiteró. “En sus últimas presentaciones mi padre viajó siempre con su médico y siempre está disponible para atender su salud”.

Por otra parte Vicente Fernández celebró sus 77 años, acompañado de su esposa, Cuquita, y dio una noticia: producirá un álbum ranchero a su hijo Alejandro.

Aunque ya se retiró de los escenarios, Chente no deja de grabar canciones para sus próximos discos.

“Preparado lo tengo. Nomás grabados hay como unos 15 temas (de mi disco). Alejandro quiere que le produzca un disco de ranchero, pero con los éxitos más grandes míos y con mucho gusto se lo voy a hacer, porque quiero que vuelva a cantar ranchero”, comentó Chente.

Con una sonrisa en el rostro y siempre bromista, el cantante, que ya superó el millón de seguidores en Instagram y ganó un Grammy por su disco Un Azteca en el Azteca, compartió su alegría al festejar su cumpleaños.

“La mejor manera de celebrar es estar con la familia. Diario estoy ahí en la banca (donde atiende a los fans que lo visitan en el rancho), pero hoy no me siento bien de las piernas”, contó Vicente.

“Me ves bien, pero todavía no me recupero de las rodillas. Desde que estuve allá (en el hospital), hace como ocho meses, y sí siento que me fallan. Me tengo que sentar y a ver hasta cuando Dios quiere. O me lleva o me deja sano”.

Pasadas las 13:00 horas, El Charro de Huentitán salió de su hogar acompañado por su esposa y, antes de irse a una comida familiar, pidió al chofer que detuviera la camioneta para saludar a la gente que lo esperaba.

“Gracias, los quiero mucho”, expresó Vicente al despedirse de casi una veintena de admiradores que lo visitaron en su rancho Los Tres Potrillos, donde le dijeron frases como “¡Que viva Chente por siempre!”.

Desde temprano, el cantante recibió llamadas de felicitación y también algunas visitas en su hogar.

Tras convivir con sus fans, Vicente se dirigió hacia el rancho de su hijo Gerardo, donde el festejado se reunió con toda su familia, incluyendo a “El Potrillo”, para una comida que se preparó en su honor.

En el sorteo de la Lotería Nacional, que se realizó ayer, Vicente Fernández fue la imagen del billete y no perdió la oportunidad de desearle suerte a toda la gente que compró el suyo.