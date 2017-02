Una cosa importante… si gano o no gano la verdad es que ya estar aquí , de corazón es ganar! Como artista independiente valoro mucho que consideren mi música y la tomen en cuenta! El mensaje que envía mi nominación es muy especial! Para toda aquella mujer como yo, con curvas o sin, con tatuajes o sin, independiente o no, tú puedes! Lucha siempre por tus sueños, relájate y disfruta también! Lo importante es unirnos y celebrarnos! Todas tenemos un valor grande y merecemos ser celebradas! A pasarla lindo esta noche y ver a todos esos artistas con los que crecí y soñé conocer! Gracias por su apoyo!!!!! Gracias a mi equipo de trabajo y a todos los que creen en mi música y la hacen suya y luchan por el amor conmigo y a mi lado! ???? Gracias a Miranda Francesca por el vestido hermoso! Y a Candice Cabral por el styling! @drssthefckup ???????????? #AmorSupremo #GirlPower #NoMamesAhiEstaMariMar #PremioLoNuestro2017 @francescamiranda_

