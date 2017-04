¿Por qué lloró Jorge Ortiz de Pinedo? (VIDEO)

No pudo contener las lágrimas. El actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo rompió en llanto durante la emisión del programa matutino ‘Sale el Sol’ de Imagen Televisión, al recordar los duros momentos que vivió con la muerte de su hermana y su madre en un atentado terrorista.

En las imágenes se puede ver cómo el productor decidió abrir su corazón y compartir con los televidentes los detalles de esta experiencia que cambió por completo su vida, informó El Gráfico.

“Habla una amiga mía al teatro en donde yo estaba para decir, ‘díganle a Jorge que acaba de salir el noticiero del señor Zabludowsky que su mamá y su hermana están en un avión secuestrado en Europa’, entonces mi representante corre a verme al camerino para contarme y yo le hablo a mi hermano, pero mi hermano me dice ‘yo no sé nada, pero vamos a averiguar’”, dijo.

Aún así, y con la incertidumbre de no saber que es lo que pasaba con sus familiares, Ortiz de Pinedo salió al escenario a dar función y al terminar la obra se enteró que el asunto que vivía su mamá y hermana era delicado.

“La cosa estaba muy grave, porque de 90 pasajeros que había sólo sobrevivieron 18”, comentó.

En ese momento al no saber detalles del incidente, decidió viajar a Grecia, sin embargo, en el aeropuerto recibió la inesperada noticia.

“Llegaron de le embajada de México a verme para decirme ‘ya no vayas a Grecia, tu mamá y tu hermana no están entre los sobrevivientes, te tienes que ir a Malta’… Llegando a Malta vino el momento más amargo que he pasado en mi vida que es tener que identificar a tu familia, eso es tremendo”, explicó con la voz cortada.

Después el intérprete escribió una carta en la que explicó el sentimiento y gran amor que le tenía a su hermana, a quienes les había regalado su primer viaje a Europa con los ahorros de su trabajo.

Este es el video del conmovedor momento.

Visita TV Azteca

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo acudió a TV Azteca como invitado especial en el programa “Ventaneando”.

Ortiz de Pinedo llegó a tener su propia oficina en Televisa y fue figura de programas en esa empresa como “Dr. Cándido Pérez”, “Una familia de Diez” y “La Escuelita VIP”.

En la emisión de Azteca, Ortiz de Pinedo habló de su recién inaugurado espacio teatral llamado Royal Pedregal y de los proyectos que tiene para el inmueble.

También habló de su estado de salud y recordó que hace algunos meses volvió a ser operado de los pulmones y por eso a veces tiene que usar oxígeno.

En el foro de “Ventaneando” pusieron un mensaje de bienvenida para el productor.