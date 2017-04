Por primera vez Angélica Rivera opina de Kate del Castillo (VIDEO)

Este domingo la Primera Dama de México, Angélica Rivera de Peña, disfrutó un paseo en las trajineras de Xochimilco y ahí aprovecharon para preguntarle sobre Kate del Castillo y su actuación en la serie política Ingobernable.

“No he tenido la oportunidad de verlo, Kate es una excelente actriz y le deseo que le vaya muy bien en todo lo que realice”, dijo la mexicana al programa Ventaneando quien estaba acompañada de su hija Sofía Castro.

La primera dama dijo que no era una sorpresa que estuviera visitando lugares turísticos pues ama a su país: “no, no es sorpresa, me encanta México y estoy pasando unas lindas vacaciones con mi familia, a toda la gente le recomiendo que vengan a visitar nuestro país, es un país hermoso lleno de cosas muy bellas, pero lo más bonito es toda su gente”.

Sofía Castro explicó que fue de ella la idea de hacer el viaje familiar: “venimos a pasear”.

Angélica comentó los lugares que ya habían visitado: “hemos recorrido el Castillo de Chapultepec, el Palacio nacional… hemos estado recorriendo diferentes lugares de nuestro bello país, estamos muy contentos”.

Comentó que las hijas del presidente Peña Nieto se encontraban con él: “Están con su papá de vacaciones”.

El portal de noticias de MVS, reportó que en el embarcadero Nuevo Nativitas y en compañía de sus hijas, Rivera y familiares cercanos, comenzó su viaje en trajinera por los canales de Xochimilco.

Para su paseo la también actriz, utilizó cuatro trajineras, esto a que en todo momento las acompañaron elementos del Estado Mayor Presidencial.