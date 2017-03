Por no querer saludar a su hija, Trump echa a este grupo de su hotel

Donald Trump no quiere a varias estrellas que se han pronunciado en su contra. De la misma forma aborrece a diversas personalidades de Hollywood, pues le han externado aversión a su política, pero pocos sabían que los One Direction son odiados, pero por causas personales.

Esto lo dio a conocer Liam Payne, integrante de la agrupación, a la revista Rollacoaster, quien narró que hicieron enojar tanto al actual presidente de EE.UU. que los corrió de su hotel.

Y muchos pensarían que fue por tratarse del típico grupo de jovencitos escandalosos, pero no. La razón fue simple: One Direction se negó a saludar a una de las hijas del magnate.

“Trump realmente nos echó de su hotel una vez”, contó el integrante de la banda.

“Era sobre su hija, llamó a nuestro mánager y estábamos durmiendo, dijo: ‘Bueno, despierten’, y yo dije: ‘no’… Obviamente en Nueva York no podíamos salir, Nueva York es despiadada para nosotros, así que pensó: ‘bueno, entonces (si no saludas a mi hija) no te quiero en mi hotel’. Así que tuvimos que irnos”.