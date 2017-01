Por esta foto Jackie Guerrido es atacada por fans de Bárbara Bermudo (FOTOS)

Después de que Jackie Guerrido apareciera desde este lunes en la silla de Bárbara Bermudo, durante la transmisión de Primer Impacto, junto a la periodista peruana Pamela Silva Conde, los fans de Bermudo le hicieron ver que no quieren a la conductora del clima en su lugar.

Fue la misma Jackie quien compartió dos imágenes donde aperece junto a Pamela Silva conduciendo el programa, sin embargo esto no le gustó a algunos televidentes.

Los comentarios fueron: “¿Sacaron a Bárbara para poner a la chica del tiempo? Univisión van de mal en peor”, “Creo que ya tenemos la imagen de Jackie dando el clima, para nada era esperada en esa silla dando noticias, lo siento ella es muy apreciada pero Bárbara Bermudo llena esa silla lo siento pero es la verdad”, “Esa @officialjackieg no le llega ni a los talones a barbara que va saber esta de dar noticias si barbara es toda una profesional en esto”, “Por lo q veo no cuenta el estudio q tengas, lo q importa es cuerpo bonito”, “A mí no me gustas para nada prefiero a @barbarabermudo la verdad creo que me voy a cambiar al Rojo Vivo por que esto ya no me está gustando”, le dijeron.

Y agregaron: “Are you serious????? Bárbara no era mi favorita pero en qué cabeza cabe reemplazar a Bárbara que es una mujer profesional, que se expresa bien, excelente reportera, ¿por Jackie???? Qué burla!!!”.

En las imágenes que Jackie compartió escribió: “Familia!! Gracias por dejarnos entrar a sus hogares!!! Nos vemos mañana en nuestra próxima cita de @primerimpacto @pamelasilvatv #migente #ustedes”, dijo la puertorriqueña quien se mostró muy satisfecha en su rol de copresentadora.

Hasta el momento Univisión no ha confirmado si Guerrido estará a cargo de la conducción de programa, sustituyendo a Bermudo.