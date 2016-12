Poncho de Anda se despide entre lágrimas de Venga la Alegría (FOTOS Y VIDEO)

Poncho de Anda no pudo evitarlo y lloró como un niño, al despedirse del programa de TV Azteca Venga la Alegría.

Ingrid Coronado fue la más conmovida del equipo y fue precisamente ella, quien dio el preámbulo para presentar un video de despedida que le preparó la producción del programa.

“Vénganse para acá, porque como lo hemos dicho a lo largo de todo este programa, este día un gran amigo de nosotros se despide de este programa. Pero por eso quisimos hacer este momento especial para ti. Nosotros preparamos algo que seguramente te va a gustar”.

Poncho dijo que no se lo esperaba y con una cara entre el asombro y la nostalgia, se preparó para ver el video en el que se reunieron algunos de sus mejores momentos a lo largo de 3 años que estuvo en Venga la Alegría.

El contrato de Poncho con la televisora del Ajusco terminó, por eso llegó el momento de decir adiós al programa del que se llevó amigos, experiencias y uno que otro escándalo.

Tras ver el emotivo video, el ahora ex presentador tomó asiento y comenzó a llorar, no sin antes agradecer a todos: “Los adoro y ya hablé temprano y ya dije las cosas que tenía que decir, pero Adrián, muchas gracias”.

“Me llevo a ‘Venga la alegría’ tatuado en mi corazón”, dijo De Anda para finalizar, seguido de un efusivo abrazo de Ingrid Coronado, quien se alcanzó a limpiar una lágrima.

Más tarde, Poncho compartió en su cuenta de Instagram una última fotografía junto a sus ahora ex compañeros, con el mensaje “Los voy a extrañar mucho #todossomosvla pero me voy feliz y listo para recibir las nuevas aventuras que me depara la vida. #primerolafamilia”.

Los voy a extrañar mucho #todossomosvla pero me voy feliz y listo para recibir las nuevas aventuras que me depara la vida. #primerolafamilia



Rápidamente comenzó a recibir comentarios como “no puede ser, eres parte fundamental en vla”, o “te vamos a extrañar, suerte en tus nuevos sueños, que Dios te bendiga”.

Amigos de Poncho le dedicaron palabras de despedida también en las redes sociales.