Pierde J.Lo un millón de dólares por sus hijos

No hay duda que para la cantante Jennifer Lopez la familia siempre será una de sus prioridades. Es por eso que la intérprete de 47 años decidió cancelar un show que tenía programado en Miami en víspera de Año Nuevo y así poder celebrar junto a sus hijos Max y Emme, incluso aunque le costara perder un millón de dólares.

El show de J.Lo se llevaría a cabo en el club nocturno E11even, informó la revista People.

De acuerdo con un comunicado de sus representantes, la Diva del Bronx repondrá la fecha para presentarse en un futuro en el lugar.

Lopez tuvo una agenda complicada este 2016 entre las filmaciones de la serie Shades of Blue, en Nueva York, y su show de residencia All I Have, en Las Vegas, además de su labor como madre de dos hijos junto a su ex esposo, Marc Anthony.

La cantante ya tiene varios proyectos para el siguiente año, entre ellos el reality show World of Dance, el musical de NBC Bye Bye Birdie y su segundo álbum en español, que contará con la colaboración del padre de sus hijos.

El show de residencia de la intérprete cerró temporada el pasado 17 de diciembre.