Pierce the Veil vive su mejor momento

Si le encanta el rock del bueno y aún no ha escuchado o visto en vivo a Pierce the Veil, no puede perderse el concierto The Made to Destroy Tour que el cuarteto californiano dará el 7 de octubre en The Tabernacle en Atlanta.

Los últimos cuatro años han sido como vivir en un circo ambulante. Misadventures es el reflejo de nuestras aventuras en gira.

Jaime Preciado, bajista de Pierce the Veil

Tras cuatro años de ausencia del estudio de grabación, la banda de post-hard rock, conformada por Vic Fuentes (voz y guitarra), Mike Fuentes (batería), Jaime Preciado (bajo) y Tony Perry (guitarra), lanzó en mayo su cuarto álbum Misadventures. La espera valió la pena para sus millones de fans, que no dejan de elogiar a la banda en sus redes sociales.

“Nos tomó mucho tiempo grabar Misadventures porque andábamos en gira, regresábamos al estudio y de nuevo a la carretera…”, dijo Jaime durante un ensayo previo al concierto que dieron hace unos días en Saint Louis, Missouri.

Para los chicos méxico-estadounidenses de Pierce the Veil -que lleva una década de trayectoria- lo primordial es hacer cada vez mejor música.

“Queríamos hacer un disco diferente y mejor a nuestros anteriores. Era importante que los cuatro brilláramos en nuestra labor, y creo que ese trabajo en equipo se destaca en el álbum”, agregó el bajista nacido en San Diego y de padres mexicanos..

Para concluir, Jaime comentó que los temas de Misadventures, producido por Dan Korneff en Long Island, los compusieron mientras andaban de gira y que Vic escribió cada uno con un significado muy especial para el grupo.

He aquí una probadita del video ‘Circles’ de su disco Misadventures:

Misadvetures

Vic Fuentes compuso los 11 temas del este álbum durante las giras de la banda en el pais y Europa entre 2012 y 2013.

1. ‘Dive In’

2. ‘Texas Is Forever’

3. ‘The Divine Zero’

4. ‘Floral & Fading’

5. ‘Phantom Power and Ludicrous Speed’

6. ‘Circles’

7. ‘Today I Saw the Whole World’

8. ‘Gold Medal Ribbon’

9. ‘Bedless’

10. ‘Sambuka’

11. ‘Song for Isabelle’

Pierce the Veil en concierto

Cuándo: 7 de octubre, 7:30 p.m.

Costo: $30.

Dónde: The Tabernacle, 152 Lucky St., Atlanta.

Info: www.tabernacleatl.com