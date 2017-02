Periodista Neida Sandoval anuncia programa de televisión en Honduras (VIDEO)

La periodista Neida Sandoval anunció hoy que en abril estrenará un programa de entrevistas en el canal 11 de Honduras, con lo que volverá a la televisión de su país después de más de tres décadas de ausencia.

“Decidí montar mi propia empresa productora y ya tengo mi primer proyecto”, dijo a Efe Sandoval, quien hoy participó en las celebraciones del 20 aniversario del programa de la cadena Univisión “Despierta América”, espacio en el que trabajó durante 15 años.

“Enseñaremos lo mejor del ser humano”, expresó la periodista sobre el proyecto, que consistirá principalmente de entrevistas y se grabará entre Honduras y Miami (Estados Unidos), según señaló.

“Tendremos todo tipo de invitados, famosos y no famosos”, agregó Sandoval, de 55 años y quien salió de Honduras en 1987, donde trabajó como actriz y reportera.

También en Despierta América dio a conocer más del proyecto: “Yo les decía de broma que Ana María Canseco está en Telemundo, ustedes están en Univisión, y que a mí nadie me había dado permiso porque soy independiente, he formado mi propia compañía, después de 4 décadas he decidido empezar mi propio programa”.

En 1992 comenzó a trabajar en Univision, cadena en la que se mantuvo hasta el año 2013. Posteriormente, entre 2014 y 2016 ejerció de presentadora de noticias en “Un nuevo día”, el matutino de la cadena Telemundo.

Desde febrero de 2012, Sandoval se desempeña como embajadora de las Aldeas Infantiles SOS en su natal Honduras y promueve la labor de esta organización internacional que ayuda a niños huérfanos o a aquellos cuyos padres no pueden hacerse cargo de ellos.

“Honduras es mi corazón y he pasado demasiado tiempo lejos. Es hora de volver a estar presente regularmente”, manifestó.

