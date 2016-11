Pelean por embriones Vergara y su ex

En la disputa legal que sostienen Sofía Vergara y su ex, Nick Loeb, por los embriones que procrearon cuando eran pareja, hay un nuevo giro: un juez solicitó a Loeb revelar información sobre sus ex novias.

Y es que Vergara solicitó a un magistrado en California que Loeb diga los nombres de dos ex novias, que abortaron hace 20 años cuando mantenían una relación con él, para demostrar que éste no quería ser padre, afirma la web Page Six.

Loeb, quien en el 2015 intentó tener hijos a través de la maternidad subrogada y pugna por proteger los embriones, se ha negado a dar la información pues teme que los nombres de las mujeres se hagan públicos y se vulnere su privacidad.

“No solo están atacando mi derecho a la privacidad, sino también el de una tercera parte que no tienen nada que ver con la relación con la señora Vergara, los embriones o el litigio”, declaró Loeb.

La decisión del juez, pese a la apelación del ex prometido de Vergara, le ha dado la razón a la actriz, quien quiere que los embriones sean destruidos.

“Un niño necesita una madre y el amor de una relación con padres que no se odien entre ellos. No quiero traer niños a un mundo que ya está en su contra. Sería demasiado egoísta”, ha dicho la actriz anteriormente.

Loeb insiste que prefiere ir a la cárcel que dar el nombre de sus ex novias.