Pelea entre Laura Zapata y Niurka termina en los tribunales (VIDEOS)

La guerra entre Laura Zapata y Niurka Marcos ha comenzado y todo por Aylín Mujica. Incluso ha llegado tan lejos que la cubana presentó una denuncia contra Laura Zapata ante las autoridades mexicanas.

Pero no fue sola, acudió en compañía de Carmen Salinas, a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una denuncia contra la actriz por supuestas amenazas de muerte, informó Carlos Loret de Mola.

Como se recordará la pelea inició también por Twitter, cuando Laura Zapara llamó a la cubana “maldita gata de basurero”, esto desató que algunos de sus fans lanzaran una serie de amenazas contra Marcos.

Por su parte Niurka declaró: “Laura Zapata, qué se siente que ya no eres nada en esta vida. Actriz de reparto, naca sin talento; te topaste con el muro de Berlín, vieja patética”,

Todo empezó por una entrevista que la cubana dio al programa Suelta la Sopa, en donde despotricó contra la hermana de Thalía, al asegurar que era una hipócrita que había usado a Aylín durante la puesta en escena Celia, El Musical y que por su culpa la habían sacado.



“Te aprovechaste de la nobleza de Aylín, te hiciste amiguita de ella y hasta que no la sacaste, hasta que no le pusiste un cuatro no paraste. La convenciste de que eran malos los Paz y hay pruebas de eso en grabaciones y todo.

“Mientras te pagaron un sueldo completo para que fueras su vocera, la vocera de los Paz. No te preocupaste por enterarte a quiénes les debían, porque yo estoy segura que lo sabías”, dijo.

La cosa se calentó cuando Niurka aseguró que Zapata ya la había insultado.

“Laura Zapata me llamó pu… , primero ella fue la vulgar y me habló con malas palabras y me dijo que iba por la vida haciendo hijos y tiene razón, hubiera hecho 10, pero mis hijos son caros”, aseguró.

Ante esto, Laura no sé quedó callada y utilizó su cuenta de Twitter para molestar a la cubana. Horas después la cuenta de Niurka fue suspendida, al igual que su Instagram.

“Quiere reflectores lo que no tiene hace tiempo !!! Pobre !!!

“No me estoy peleando me estoy divirtiendo !!! Un rato con la #MalditaGataDeBasurero !!! Jajajajajajaja !!!”, posteó Zapata.

Después de enterarse de la demanda Laura Zapata dijo al diario Basta! que no gastará su energía en cosas “corrientes y vulgares”.

“Sus palabras no es algo que quiero oír y mucho menos pienso responder. Las personas tienen vibraciones y la vibración de Niurka no encaja en mi mundo. El mundo de ella no es el mío, mi mundo es otro. Soy una actriz reconocida por Bellas Artes, interesada en letras, en el arte, en la música; ese es el mundo que me interesa, y no el del escándalo y los insultos. Los perros ladran y no me voy a enojar con un perro que me ladra, porque es lo único que sabe hacer. No me pienso prestar a seguirle el juego a cosas tan vulgares y corrientes como esas”.