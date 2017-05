Pee Wee confiesa su orientación sexual (VIDEO)

El cantante Pee Wee, quien formara parte de los Kumbia Kings, afirmó que él respeta mucho a la comunidad gay y aclaró que él es heterosexual, pese a todos los rumores que circulan.

“Lo diría sin problema, pero la verdad no lo soy, amo a las mujeres, siempre me han encantado las mujeres”, afirmó y reveló que el hecho de no dar a conocer el nombre de las chicas con las que ha salido es por “respeto hacia ellas”, contó a Despierta América.

Incluso recordó que en alguna ocasión lo cuestionaron sobre qué podía recomendarles a los miembros de la comunidad gay, por lo que contestó: “que no se dejen maltratar a la gente. Todos somos seres humanos y no por ser homosexuales los debemos tratar diferente”.