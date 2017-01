Paty Manterola vuelve a la TV por la puerta grande

La conducción del experimentado Don Francisco, el carisma de Paty Manterola, el dinamismo de Karim Mendiburu y los divertidos segmentos de Siempre niños, nuevo programa de Telemundo, fueron los ingredientes idóneos para que debutará con el pie derecho.

Con Siempre niños, la cadena hispana quiere adueñarse del gusto del público los domingos por la noche, mostrando el talento de los pequeños hispanos y las sorpresas de invitados especiales.

En una entrevista con MundoHispánico, Manterola habló del programa, sus compañeros de trabajo, su familia y sus recuerdos mas gratos de cuando era niña.

MH: ¿Cómo te sientes al regresar a la TV latina junto a Don Francisco con este programa que aborda la niñez?

PM: Feliz. Creo que Dios, el Universo, como le quieran llamar, ha sido muy bueno conmigo. Todo ha ido cuadrando desde que empecé con La Voz Kids, tiene que ver con lo que estoy viviendo: soy mamá y tengo mis tres niños. Mi vida profesional se está acoplando muy bien con mi etapa personal. Estar a un lado de un grande como Don Francisco es un gozo y un honor porque es alguien del que tenemos muchísimo que aprenderle. La gente lo quiere y lo sigue muchísimo, todavía tiene mucho que dar. Me encanta que me hayan elegido para estar a su lado y con Karim, que es un encanto.

MH: ¿Qué te parece la dinámica de Siempre niños?

PM: Es sumamente fresco para la TV, para los domingos. Porque los domingos son en familia, y lo que quieres es pasarla bien, después de un día y una cena rica sentarse todos en el sofá y ver algo rico antes de irse a dormir. El programa tiene todos los elementos para que te la pases bien, para que te rías, para que disfrutes de niños con talento y te olvides de los problemas del mundo. Y sobretodo para que valores a la familia y la niñez.

MH: ¿Por qué te sientes tan satisfecha al trabajar con niños en la TV?

PM: Porque sus respuestas son tan frescas, tan inocentes, y espontáneas, que se te olvida que estás delante de una cámara. Es un verdadero placer.

MH: ¿Qué sorpresas vienen en Siempre niños?

PM: Más adelante vamos a tener grandes invitados, nos enfocaremos en cómo eran de niños y las travesuras que hacían, esas son cositas que muchas veces la audiencia no conocen. Los invitaremos a jugar como niños con el público.

MH: ¿Cuáles programas veías de niña en familia?

PM: A mí me toco la época de Siempre Domingo, donde la música acaparaba la pantalla en México. Nos sentábamos en la tarde a ver y escuchar música de grandes talentos. La programación se cerraba con una canción que esperaba ansiosa que saliera y decía: vamos a la cama que hay que descansar para que mañana podamos madrugar. Esa era la señal para irnos a dormir.

“La meditación y la yoga me permiten estar en paz por dentro y por fuera. Si estás bien por dentro, te dan ganas de ejercitarte y de estar saludable”.

Paty Manterola, actriz

MH: ¿Cómo te han cambiado la vida tus hijos Lucca y los gemelos Alesso y Mateo?

PM: Más que cambiarme la vida vinieron a complementarla. Les digo a mis niños que ellos son mis maestros de vida. Ellos me enseñan con su inocencia y su aprendizaje lo que aún tengo que aprender: paciencia, tolerancia… uno como adulto de repente pierde un poco la ilusión, la inocencia y todas esas cositas que te traen de vuelta los niños.

MH: ¿Mantienes aún la tradición de los Reyes Magos?

PM: Sí. Es una de las tradiciones que más les agradezco a mis papás que me hallan inculcado. En la casa tenemos el nacimiento. Con mis hijos trato que el nacimiento y los Reyes Magos más que cuentos sean épocas de agradecimiento. En estas fechas vemos los sus juguetes que ya no usan y la ropa que ya no les queda, los ponen en una canasta. Luego me acompañan para regalárselos a niños que casi no tienen nada. Ya llevamos dos años haciéndolo. Trato de que no nada más sea pedir y recibir, sino más bien que den en sus posibilidades.

MH: ¿Cuál es el juguete que recuerdas con más cariño?

PM: Recuerdo que una Navidad me trajeron una muñequita que comía sola, se llamaba la Comidita Lili. Fue uno de los regalos que más me duro, que más conservé y creo que hasta la fecha mi mamá la tiene por ahí en una caja. ¡Era una muñeca espectacular!

BREVE BIO:

Nombre: Patricia Manterola

Profesión: Actriz y cantante

Nacionalidad: Mexicana

Edad: 44 años

Estado civil: Casada con el actor Forrest Kolb. Tienen tres hijos Lucca, Alesso y Mateo

SIN FILTRO con Patricia Manterola

¿Cómo eran de niños Don Francisco y Karim Meniburu?: “Don Francisco nos contó que de niño era muy tímido. Karim dijo que él era un desastre”.

¿Quién de los grandes músicos que murieron en 2016 te dolió mas?: “Juan Gabriel, lo conocí y supe que era una gran persona. Lo extrañaré”.

¿Qué esperas de 2017?: “Agradecer a Dios y al Universo por la salud de mi familia y la mía, por la abundancia de trabajo y amor, que es el eje en mi familia”.

Siempre niños

Cuándo: domingos, 8 p.m.

Dónde: Telemundo

Info: www.telemundo.com/shows/siempre-ninos