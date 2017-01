Papá de Rubí lo acepta, sí busca la alcaldía (VIDEO)

El papá de Rubí aceptó que sí le interesa lanzarse como alcalde y también confesó que sólo estudió hasta secundaria.

A más de dos semanas de la multitudinaria fiesta de la famosa quinceañera mexicana, don Crescencio dijo que sí tiene aspiraciones políticas, “sí me encantaría pero si hay apoyo, si no no tiene caso, la gente necesita ayuda, mentiras ya no quiere, para cualquier político ya es muy difícil convencer a la gente”, confesó para el programa de Al Rojo Vivo de Telemundo.

Marco Sifuentes, director de la empresa Merkamorfosis, confirmó que asesorará a los hermanos Pedro y Crescencio Ibarra, para contender por las alcaldías de Charcas y Villa Guadalupe, respectivamente, en el estado de San Luis Potosí y justificó el que el papá de Rubí no tenga estudios universitarios.

“El 99 por ciento de esos municipios no tienen estudios universitarios, pero ese es un reflejo de la realidad del país”, comentó.

Por su parte don Crescencio dijo: “yo nada más estudié hasta la secundaria, es todo, le mentiría si le dijera que estudié hasta otra cosa”, dijo el papá de la famosa quinceañera.

Y agregó: “de qué sirven que me chiflen, pero si no hay apoyo, ¿para qué?”, dijo que desea el cargo para que el agua potable y el drenaje lleguen a su comunidad.