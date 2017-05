Papá de Kate del Castillo reacciona ante la revocación del amparo de su hija

Luego de que el Tribunal Colegiado en materia legal revocara el amparo que se le otorgó a Kate del Castillo, su padre arremetió contra la decisión del tribunal y la calificó de ‘injusta’, de acuerdo con un video publicado por Univision.

“Ella tiene razón. Si fueron cuatro y nomás a ella porque es mujer… ¿Por qué nomás a ella con tanta saña? Ya me voy. No voy a decir una sola palabra por órdenes del despacho, es muy delicado este asunto. Ella no tiene a qué venir a México. Está muy bien y ocupada. Moralmente estamos bien porque no tenemos culpa”, decía Eric del Castillo ante los medios de la prensa que se congregaron a la salida del tribunal.

El tribunal determinó que la procuraduría general de la república no violentó sus derechos ni atentó contra su honor e imagen, según el reporte de Univision.

La actriz había solicitada este recurso con el argumento de que sin su consentimiento se dieron a conocer las conversaciones que sostuvo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Por su parte, la actriz reaccionó publicando un mensaje en su Twitter: