Pamela Silva deja revelador mensaje (FOTO)

Tras la salida de Bárbara Bermudo de Primer Impacto, su compañera Pamela Silva Conde no había emitido ninguna declaración en sus redes sociales.

Tras casi dos semanas de silencio la conductora publicó ayer tres fotografías en las que luce sonriente y en distintas actividades.

Aunque muchos de sus seguidores esperaban que emitiera algún comentario de su excompañera, en su texto no mencionó nada al respecto. Sin embargo llamó la atención que en uno de sus mensajes hizo una inesperada revelación.

Pamela aparece en una foto donde manifestaba que se unía a una familia hispana que lucha por mantener a su hijo saludable. El nombre del pequeño es Luis Fernando Espinoza de 5 años, a quien diagnosticaron leucemia linfoblástica Aguda.

La peruana agregó que cada vez que se entera de la historia de un pequeño que enfrenta una dura batalla contra una enfermedad, la obliga a poner todo en perspectiva. “Es un recordatorio de que las enfermedades no discriminan, que la fe y la salud es lo más preciado que tenemos; y que todos tenemos el poder de cambiar una vida- con una sonrisa, con un simple “¿como estás?”, con un pequeño gesto de generosidad”.

La revelación vendría casi al final del texto donde da entender que podría haber sido víctima de hostigamiento o de abuso, “todos los que hemos sido víctimas del abandono, del abuso, del hostigamiento, del odio- tenemos la responsabilidad de combatirlo con gestos de amor”.

La conductora peruana no dio más detalles de esta declaración, sin embargo deja en duda a qué se referirá y si en realidad ella también ha sido víctima de algún tipo de violencia.

Por su parte los seguidores de la presentadora le agradecieron que regresara a las redes sociales, aunque hubo algunos comentarios en contra donde le reclamaron el por qué no se ha manifestado con relación a su excompañera, “Bárbara se merece estar en Primer Impacto por favor den la cara, una explicación al público porque Bárbara no está más”, “Hipócrita no que muy amiga de Bárbara y tú que eras muuuuuy su amiga no la apoyas, falsedad al máximo, Primer Impacto no es lo mismo sin la barbi”, “En esa foto Se ve alegre mientras las que sale con Jacki Se ve amargada no me convence”.

Otros en cambio le dijeron que les gustaba verla sonreír, “qué bonito es verte sonreír de nuevo. Ya que toda las semana en Primer Impacto se te vio, (triste, desanjelada, desencajada, nada a gusto en ese ambiente que te a tocado pasar). Pero te endemos muy bien Pam. Aunque Univisión no te permite hablar, sabemos muy bien lo solidaria que has sido con Barb”.

En las otras imágenes aparece muy sonriente junto a joven en su baby shower. Ahí le dedicó unas palabras, “Oh bebé Mason espera a que conozcas a tu mamá – ella es hermosa, amable, una gran narradora, bailarina increíble. Eres un bebé afortunado y todos te queremos tanto”, le dijo.

En otra imagen escribió lo feliz que se siente de estar pasando en Miami unos días con su familia, “Miami es un poco más brillante cuando estás aquí Domingo en familia #sistersister”.