Pablo Montero sorprende a Gelena en su boda (VIDEOS)

Pablo Montero apareció de sorpresa en la boda de Gelena Solano, conductora de El Gordo y La Flaca.

Según la revista People en Español, aunque su boda no fue religiosa, estuvo llena de amor y felicidad. El evento se llevó a cabo en el restaurante Cipriani, uno de los más espectaculares de Nueva York.

Sin embargo el toque mexicano se lo puso Pablo Montero, quien sorprendió a la pareja en plena fiesta.

Además también hubo merengue y bachata cantada por el rey de la misma, el dominicano El Torito.

People afirma que uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia fue el baile de los novios. La canción elegida fue “(Everything I do) I do it for you”, de Bryan Adams, una romántica balada en la que la novia no pudo contener las lágrimas de emoción.