Pablo Montero se queja de su ex (VIDEO)

Pablo Montero no aguantó más y mostró su molestia con la madre de su hijo. Y es que el cantante no tolera que su pequeño vea a su ex pareja en el reality show Rica Famosa Latina, donde ha protagonizado fuertes peleas con otras participantes.

“Está mal”, dijo en tono molesto. “Está mal que vea ese tipo de programas y segundo que esté viendo las cosas que pasan ahí, es muy triste ver ese tipo de programas que no aportan nada. Yo sí le mandé un mensaje y le dije está mal que vea ese programa y que esté presente (el niño)”, dijo en entrevista con Suelta la Sopa de Telemundo.

Como se recordará Sandra Vidal, la ex pareja de Pablo Montero protagonizó una escena violenta en el reality show, donde se le fue a los golpes a Victoria del Rosal y terminaron con graves heridas.

En esa ocasión Montero dijo que “lo más importante es respetarse. ‘El respeto al derecho ajeno, es la paz. Ella tiene que cuidarse y hacer las cosas bien”.

Lo peor es que hasta al hijo de Pablo Montero lo han insultado las mismas participantes. Durante una plática entre Sissi Fleitas y Luzelba Mansour, ambas opinaron y juzgaron a Sandra por haber tenido un hijo de Montero fuera del matrimonio, por lo que Luzelba lo llamó “bastardo”.

Aunque después Luzelba dijo que le ofreció una disculpa a la ex del cantante: “No fue mi intención molestar a Sandra y menos ofenderlo, yo le expliqué a ella el contexto fuera de cámaras porque no quería que nadie le contara, me sentía muy mal. Yo entiendo que no le gusta a Sandra que el pequeño conviva con las niñas de ese señor y es en algo en que yo no me debo meter”.

Por otra parte Montero dijo que ya se reconcilió con su esposa Carolina, y hasta ya viven otra vez juntos.

“La verdad estamos muy felices de estar otra vez juntos. Estamos disfrutando mucho a las niñas, ellas están felices. La verdad estamos muy bien, mi papá, mis hermanos, todos muy bien. Esperamos pasar la navidad en Torreón”, comentó a Ventaneando el cantante.