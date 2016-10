Pablo Montero estalla contra Bisogno (VIDEO)

Pablo Montero aseguró que no permitirá que Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, vuelva a difamarlo. El presentador aseguró en la emisión de TV Azteca que el intérprete llegaba en estado inconveniente a los ensayos de Amor Eterno. En respuesta, Montero exigió respeto y advirtió en entrevista: “La próxima voy y te busco”. Para defenderse, el cantante pidió que se le preguntara a sus compañeros de elenco si era cierto que lo habían visto ebrio en algún ensayo. También en el programa de radio de Maxine Woodside, Montero declaró: “No sé cómo pueden juzgar sin saber si están diciendo una verdad o una mentira, cuando estamos comprometidos en un proyecto como este sabemos que es imposible que pasen este tipo de actitudes, por el respeto al elenco, a mí y a todos los que participan en la obra”. Y arremetió contra Bisogno: “Tendrías que ser muy baboso y muy estúpido para estar haciendo ese tipo de comentarios, porque sabemos que es imposible”. Además de participar en la puesta musical, Montero dijo que continúa con sus presentaciones como cantante en toda la república mexicana.

Revive Montero con Juanga su propia historia

Llegar a ser un cantante regional de renombre le tomó a Pablo Montero horas y horas de espera, buscando una oportunidad. Pero armado de paciencia, logró que un directivo se interesara en su voz y le diera su primera oportunidad como cantante.

“En las compañías discográficas hay de todo. En un tiempo hubo gente que no se daba cuenta de que llegaba talento o simplemente no sabían, y te hacían esperar mucho tiempo.

“A mí me tocó esperar muchas horas, y hasta días, para que me escucharan. No me gustaba dejar mi música, sino que me recibieran y saber que realmente la escuchaban”, recordó Montero, sobre sus inicios en la industria.

Además de la paciencia que tuvo que invertir, el intérprete de “Hay Otra en tu Lugar” debe su éxito a una importante aliada: Ana Bárbara.

“Ana Bárbara tuvo mucho que ver: ella me conseguía las citas con el director artístico de mi primera empresa, que fue Fonovisa”, reveló en entrevista.

“Lo importante era que los directivos escucharan mi música, porque si no, la pasaban al montón. Ésa fue una de mis tácticas importantes”.

Este pasaje de su carrera es el que lo ha inspirado para dar vida al antagonista de Amor Eterno, puesta en escena inspirada en la vida y la obra de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.

Aunque no se usan los nombres reales de los involucrados, la obra alude a figuras como María Félix, Agustín Lara y Rocío Dúrcal, esta última interpretada por Ana Bárbara.

“Mi personaje es un elemento muy importante de la historia, uno de los protagonistas. Es un villano travieso, juguetón con las mujeres. Al principio es muy ligero, pero luego se destapa la verdadera personalidad.

“A pesar de todo, se enamora por primera vez de una mujer, que es el rol de Ana Bárbara. Se trata del dueño de lo que sería una estación como la XEW y tiene relación con toda la gente de la radio”, adelantó.

Pablo Montero ensayó el miércoles parte del montaje en una escuela de baile de la Colonia del Valle, donde se mostró relajado y a punto con su voz, aunque falló en algunos diálogos.

“El teatro es como cantar en vivo; en un escenario, eso es lo que uno disfruta. Aquí es increíble porque estoy con grandes coristas, bailarines y una orquesta con un mariachi en vivo.

“Hay que bailar y actuar, son todas estas cosas a la vez que hay que hacer mientras vas contando la historia. La gente lo va a gozar mucho”, vaticinó.

Amor Eterno se estrenará el 18 de noviembre en el Teatro San Rafael, bajo la producción de Omar Suárez.